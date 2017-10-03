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Удивительная фантазия природы. Крылатые гости
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Выставку привезли «Живые Тропические Бабочки и Хищные Растения» и коллекцию «Бабочки мира» привезли энтомологи из столицы. Организатор выставки — Максим Гончаров.
Куколки бабочек путешествуют по стране в «портативном роддоме». То есть, все живые бабочки, летающие по музею, родились в нашем городе.
Каждый день на выставке рождается до 15 бабочек. Некоторые коконы шевелятся прямиком на глазах у гостей: это появляются на свет бабочки. Для куколок установлен специальный инсектарий.
Бабочки не только летают под потолком, но и прыгают по полу. Гостям выставки надо быть очень осторожным, чтобы не навредить насекомым.
Хищные растения — уникальное явление природы. Они становятся все больше популярными среди любителей экзотики.
Бабочка — одно из самых красивых живых существ на Земле, олицетворяющее безграничную фантазию природы. К тому, что на выставке они садятся на руки и голову, привыкаешь не сразу. Бабочка относится к классу насекомые, типу членистоногие, отряду чешуекрылые (лат. Lepidóptera). Русское название «бабочка» произошло от старославянского слова «babъka», обозначавшего понятие «старуха» или «бабка».
В верованиях древних славян считалось, что это души умерших, поэтому люди относились с почтением. В Японии бабочка – символ любви. На свадьбу жених просто обязан дарить её невесте. Не важно, живую или нет.
Ареал распространения бабочек по планете очень широк, бабочки не летают разве что в Антарктиде. Они обитают на территориях от Северной Америки и Гренландии до побережья Австралии.
Наибольшее количество видов бабочек водятся на территории Перу и Индии. Они летают не только не только в долинах, но и высоко в горах. Естественная среда обитания бабочек, представленных на выставке: Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка, Филиппинские острова, Мадагаскар. Российские энтомологи получают их оттуда куколками, а затем — выводят.
Любопытные факты о бабочках:
— У бабочки сатурния гусеница настолько ядовита, что токсины, которые она выделяет, могут убить человека.
— Перелетная бабочка монарх способна преодолеть до 1000 км за один перелет, не останавливаясь на отдых.
— Бабочки не спят ночами, так как не нуждаются во сне.
— Во время перелета на короткие дистанции бражники могут развить скорость до 60 км/ч.
Одна из самых привлекательных на выставке бабочек зовется Парусник Румянцева. Таким именем ее наградил граф Петр Румянцев, который и открыл этот вид. А голубая морфа — самая дорогая бабочка на выставке, из ее крыльев делают украшения.
Пока бабочка может летать, совершенно неважно, насколько изношены ее крылья. А если бабочка не может летать, бабочки больше нет.©
Фотограф Алексей Голубев
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