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Удивительно! Креатив от «Пятерочки»

ValyaVilova
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В социальных сетях была замечена интересная вывеска в одном из магазинов сети «Пятерочка». Пользователи сразу же распространили этот «шедевр рекламы»!

телям комфортно передвигаться с тележками.

Самый частый выбор ковровчан — переносные корзины.

Может быть поэтому такие таблички в нашем городе не получили распространения?

Магазины этой сети есть в каждом микрорайоне города.

Давайте проверим?

Тележки из «Пятерочки» в отличие от других супермаркетов города, нельзя вывозить на автомобильную стоянку.



А как другие магазины решают проблему с воровством тележек для продуктов?

Дирекция гипермаркета «Атак», например, решила проблему по-другому.

Просто ввели залог за «продуктовый транспорт»!

А какие кейсы видели в наших супермаркетах вы?


PS Есть фото, сидя в тележке для продуктов? Тогда #gk33!

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