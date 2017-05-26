Обо всём
Удивительно! Креатив от «Пятерочки»
0 208
В социальных сетях была замечена интересная вывеска в одном из магазинов сети «Пятерочка». Пользователи сразу же распространили этот «шедевр рекламы»!
телям комфортно передвигаться с тележками.
Самый частый выбор ковровчан — переносные корзины.
Может быть поэтому такие таблички в нашем городе не получили распространения?
Магазины этой сети есть в каждом микрорайоне города.
Давайте проверим?
Тележки из «Пятерочки» в отличие от других супермаркетов города, нельзя вывозить на автомобильную стоянку.
А как другие магазины решают проблему с воровством тележек для продуктов?
Дирекция гипермаркета «Атак», например, решила проблему по-другому.
Просто ввели залог за «продуктовый транспорт»!
PS Есть фото, сидя в тележке для продуктов? Тогда #gk33!
телям комфортно передвигаться с тележками.
Самый частый выбор ковровчан — переносные корзины.
Может быть поэтому такие таблички в нашем городе не получили распространения?
Магазины этой сети есть в каждом микрорайоне города.
Давайте проверим?
Тележки из «Пятерочки» в отличие от других супермаркетов города, нельзя вывозить на автомобильную стоянку.
А как другие магазины решают проблему с воровством тележек для продуктов?
Дирекция гипермаркета «Атак», например, решила проблему по-другому.
Просто ввели залог за «продуктовый транспорт»!
А какие кейсы видели в наших супермаркетах вы?
PS Есть фото, сидя в тележке для продуктов? Тогда #gk33!
0 комментариев