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Ульяна в беде! Девушке с рекламного плаката нужна наша помощь
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Этот пост в ВК и Instagram за сутки набрал сотни лайков и репостов. Текст многие уже просто выучили наизусть: «Меня зовут Ульяна, мне 29 лет, я живу в Петербурге...».
GK сразу сделал репост в ВК, этот топик, по сути, просто дублирует информацию.
Необходимость в дублировании объясняется тем, что часть наших читателей заходят на главную страницу напрямую.
Возможно, вы не увидели пост в паблике.
Подтверждаем: Ульяна Шкатова — это не бот и не фейк.
Это реальный человек.
С этой девушкой GK многое связывает.
Мы знаем её лично, а не по профилю в ВК.
А ещё (для тех, кто не знает) Ульяна — не только талантливый и разносторонне развитый человек, но и просто очень красивая и фотогеничная девушка.
В качестве рекламной фотомодели она помогла в продвижении различной продукции и сервисов нескольких ковровских фирм. Наиболее длительным было сотрудничество Ульяны с ГК «Аскона».
Искренне надеемся, что все, кому талант и красота Ульяны в своё время помогли в продвижении бизнеса, протянут ей руку помощи.
P.S. Это уже работает! Практически одновременно с подготовкой топика мы получили последнюю информацию от Ульяны:
GK сразу сделал репост в ВК, этот топик, по сути, просто дублирует информацию.
Необходимость в дублировании объясняется тем, что часть наших читателей заходят на главную страницу напрямую.
Возможно, вы не увидели пост в паблике.
Подтверждаем: Ульяна Шкатова — это не бот и не фейк.
Это реальный человек.
С этой девушкой GK многое связывает.
Мы знаем её лично, а не по профилю в ВК.
А ещё (для тех, кто не знает) Ульяна — не только талантливый и разносторонне развитый человек, но и просто очень красивая и фотогеничная девушка.
В качестве рекламной фотомодели она помогла в продвижении различной продукции и сервисов нескольких ковровских фирм. Наиболее длительным было сотрудничество Ульяны с ГК «Аскона».
Искренне надеемся, что все, кому талант и красота Ульяны в своё время помогли в продвижении бизнеса, протянут ей руку помощи.
Оно того стоит!
P.S. Это уже работает! Практически одновременно с подготовкой топика мы получили последнюю информацию от Ульяны:
Это был сумасшедший день, как День рождения, только помноженный на сто. Я не уверена что сегодня смогу уснуть. Сегодня я получила колоссальный заряд энергии от вас — мои дорогие! Вы звонили, писали, желали добра, здоровья, предлагали встретиться, интересовались моими картинами, давали ценные советы, рассказывали свои истории, говорили что верите в меня! Мои сообщения переполнены, а лента завалена моими фотографиями. Я пока не знаю как справиться с этим потоком, но я отвечу всем! СПАСИБО!
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