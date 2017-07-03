Встреча с тремя котами. Ура, каникулы!

ДК Ногина желает всем солнечных, весёлых, незабываемых каникул!

В приключенческом квесте «Тайна закрытой двери» ребятам предстояло выручить из беды главного героя Алёшу Поповича, который исчез, разыскивая какое-то очень секретное оружие. В самую гущу приключений ребята попали вместе с Любавой, Юлием, Пиратом. По пути им встречаются Призрак, Хранители, Хозяйка, вождь Белое Пламя и солнечный кот Лучик.В программе «Ура, каникулы!» ребята встретились с тремя… котами. Ленивый и унылый кот Серый, который навевал на всех скуку не смог устоять против весёлого кота Лучика, который провёл танцевальную программу для ребят и против известного всей России кота Матроскина, который подарил детям кучу мультиков. Коты пожелали ребятам весёлых каникул и солнечного настроения.Интерактивную сказку на экологическую тему показал ребятам молодёжный театр «Отражение». Юные зрители увидели историю о том, как лесная братва победила Злой Огонь и Госпожу Помойку.«Игры в чемодане на Сенной поляне» провели для ребят Пеппи-Длинный Чулок и капитан Сицилия-Эвелина-Генриетта-Северная Аврора. Они просто открыли большой чемодан и увидели, что вместе с тем, что в нём лежит можно весело и с пользой провести время!Народный музыкально-драматический театр «Поиск» трижды за месяц показал ребятам сказку «Бармалей», а после представлений герои сказки играли с ребятами в игры, загадывали загадки и танцевали.Также для ребят проводились мини-зарницы, где они соревновались в силе и ловкости. Каждое из перечисленных мероприятий проводилось не по одному разу и вот итог первого месяца каникул: всего за июнь ДК посетило 1386 детей и подростков. Вот такая огромная, весёлая, улыбчивая, беспокойная команда!