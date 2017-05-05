Ура, заработало! Фонтаны в Коврове

Фонтан у «Точмаша» был очень красивый, пока в асфальт не закатали. Летом приезжали даже делать свадебные фотографии. Наверное, из всех это был самый красивый фонтан советского времени. Жаль, что ему пришёл конец...

Даёшь фонтан на «200 лет»?

Открыли в 2012 году.Майские праздники уже во всю идут, а фонтан до сих пор нерабочий.Вид не лучший: всюду фекалии птиц, а внутри детвора собирает мелочь.Надеемся, когда всё заработает, заработают и фонари над фонтаном, не будет обваливаться плитка и наполненный бассейн будет с чистой водой, а не с мелочью.Прошлым летом фонтан приобрёл новый вид. Его украсили три серебристых журавля, взлетающие ввысь. Это символ светлой памяти. Журавли, одна за другой поднимаются в небо… Чтобы своим кликом не дать забыть людям имена тружеников и павших воинов.Фонтан красивый, даже скажем, из всех рассматриваемых, самый красивый. А главное чистый и уже действующий. С одной стороны — пышные ели, с другой — доска почёта. Не зря говорят, что вода успокаивает. После тяжёлого трудового дня, выходишь из завода, подходишь к фонтану, стоишь, любуешься… Красота!Парк экскаваторостроителей. Любимое место для отдыха. Было когда-то. Парк постепенно уходит на второй план, всё меньше народа сюда приходит, предпочитая парк Дегтярёва. И ведь в «КЭЗ» этот советский стиль мог бы неплохо пользоваться успехом у ковровчан. Дело совсем не в выключенном фонтане, а скорее из-за недостатка развлечений., если почистить от грязи, наполнить голубой водичкой, то заиграет по-другому. Слишком трепетно наш народ относится к наличию хороших действующих фонтанов. Так что, ждём открытия сезона и проведаем ещё раз. Авось, что-то да поменяется.Всего мы побывали в шести местах. Пожалуй,занесём на последнее место в нашем ТОПе. Огромный бассейн, цветное мозаичное покрытие… Было бы всё так прекрасно, и бесспорно фонтан был бы одним из лучших в городе. Но обслуживание хромает. Бассейн не в очень хорошем состоянии. Во внутренней его части потихоньку начинает всё обваливаться.Не говоря уже, что происходит снаружи…По сравнению с «ЗиДовским», вода голубая-голубая. Стоит отдать должное, здесь регулярно поддерживают чистоту. Только вот, прям на глазах можно увидеть весь механизм подачи воды. Кому-то нравится.А кто-то всё мечтает увидеть в нашем скромном городке поющий или танцующий фонтан. Помечтаем? При разбрызгивании и падении создает не просто шум, а музыкальные звуки. Настоящее водоинженерное чудо.Нашли комментарии, как многие даже скучают по фонтану, которого ждала плохая участь.Фонтанов в городе намного больше. И журчащая статуя около «Центра цветов», фонтан у магазина «Радиотовары», умерший фонтан напротив «КЭМЗ», около военного городка и так далее. Только все они покрываются слоями ржавчины… Возможно, к 9 мая что-то изменится. Надежда умирает последней?!