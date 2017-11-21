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Утро с лопатой или первый снег. Ковров был готов?
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Кому-то пришлось достать непромокаемую и теплую зимнюю обувь, кто-то утром разгребал из сугроба свой автомобиль, а сотрудники САХа выпустили на улицы города снегоуборочную технику.
Откопав машину, этим утром мы отправились изучать снежные пейзажи нашего города. В такое время состояние дорог — дело важное. Ведь слякоть и большое скопление снега может стать причиной ДТП.
Уборка улиц началась тут же, проспект Ленина был уже расчищен.
Приятно, что чистили не только проезжую часть, но и тротуары, чего нельзя сказать про другие улицы.
Так, на улице Дегтярева расчищена только проезжая часть. А жителям частного сектора давно пора расчехлить лопату…
На улице Абельмана с расчисткой снега дела обстоят хуже, особенно это касается тротуаров, да и автомобилистам здесь стоит соблюдать предельную осторожность.
На улице Волго-Донская самая печальная ситуация с расчисткой тротуаров, пешеходам здесь не испортить обувь крайне сложно. Снег также завалил ямы на этой улице, а потому стоит быть максимально бдительными.
Улица Строителей также оставляет желать лучшего. Особенно выезды и подъезды к многочисленным торговым центрам на этой улице были совершенно не расчищены и труднопроходимы.
Улица Космонавтов расчищена, чего нельзя сказать о тротуарах. Во время нашей прогулки там работала снегоуборочная техника.
Самой труднопроходимой и снежной улицей сегодня стала улица Муромаская, по тротуару вытоптанная пешеходами тропинка. А вот проезжую часть чистили.
Самой убранной остается центральная площадь нашего города, которая к тому же очень эффектно выглядит в снежном одеянии.
Будет ли справляться с уборкой снега в полном объеме, узнаем уже скоро.
А МЧС предупреждает, что ночью с 22 ноября также ожидается сильный мокрый снег.
Будьте осторожны!
Фотограф Игорь Селезнев
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