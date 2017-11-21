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Утро с лопатой или первый снег. Ковров был готов?

Анна Постникова
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Это утро у всех ковровчан началось не с кофе, а с рассматривания вида за окном. Еще вчера вечером на улицах были лужи, а сегодня утром весь город утонул в снегу. С последствиями снежной ночи начали бороться тут же, кто как...



Кому-то пришлось достать непромокаемую и теплую зимнюю обувь, кто-то утром разгребал из сугроба свой автомобиль, а сотрудники САХа выпустили на улицы города снегоуборочную технику.

Откопав машину, этим утром мы отправились изучать снежные пейзажи нашего города. В такое время состояние дорог — дело важное. Ведь слякоть и большое скопление снега может стать причиной ДТП.

Уборка улиц началась тут же, проспект Ленина был уже расчищен.



Приятно, что чистили не только проезжую часть, но и тротуары, чего нельзя сказать про другие улицы.

Так, на улице Дегтярева расчищена только проезжая часть. А жителям частного сектора давно пора расчехлить лопату…



На улице Абельмана с расчисткой снега дела обстоят хуже, особенно это касается тротуаров, да и автомобилистам здесь стоит соблюдать предельную осторожность.



На улице Волго-Донская самая печальная ситуация с расчисткой тротуаров, пешеходам здесь не испортить обувь крайне сложно. Снег также завалил ямы на этой улице, а потому стоит быть максимально бдительными.




Улица Строителей также оставляет желать лучшего. Особенно выезды и подъезды к многочисленным торговым центрам на этой улице были совершенно не расчищены и труднопроходимы.



Улица Космонавтов расчищена, чего нельзя сказать о тротуарах. Во время нашей прогулки там работала снегоуборочная техника.



Самой труднопроходимой и снежной улицей сегодня стала улица Муромаская, по тротуару вытоптанная пешеходами тропинка. А вот проезжую часть чистили.



Самой убранной остается центральная площадь нашего города, которая к тому же очень эффектно выглядит в снежном одеянии.



Будет ли справляться с уборкой снега в полном объеме, узнаем уже скоро.

А МЧС предупреждает, что ночью с 22 ноября также ожидается сильный мокрый снег.

Будьте осторожны!


Фотограф Игорь Селезнев

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