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Ужасы на лице. Ковров в тренде?
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Instagram девушки просто разрывается от фото и видосов с нестандартным мейком.
У Исобеллы более 48 тысяч подписчиков, в том числе и из Владимирской области (так мы и нашли аккаунт). Изучая видеоуроки девушки, многие активно готовятся к Хэллоуину.
Находятся и те, у кого её фотографии вызывают отвращение.
На страничке в инсте Исобелла пишет: «THIS IS ALL FAKE/MAKEUP». Мол, не пугайтесь, это всё фальшивка.
Креативная жительница Канады такому «ужасному» мейку научилась самостоятельно. На своих видео она показывает не только результаты работ, но и выкладывает видео, на которых видно, как она накладывает или удаляет грим.
Так что, подписываемся. Хеллоуин не за горами. Уже 31 октября. В прошлом году команда GK отметила этот день в лучших традициях: везде тыква, обивка стен, оформление танцпола, соответствующий саунд. Абсолютный хэнд-мэйд и всё строго по фэн-шую!
Из персонажей были «Семейка Адамс», Дракула, Виктория Эверглот из мультфильма «Труп невесты» и Минни Маус. Впрочем, костюмы ужасных персонажей кто-то делал сам, а кто-то зашёл в «лавку приколов» и всё необходимое приобрёл. На этот раз предлагаем применить всю свою фантазию и сделать свой образ «страшно-красивым» и опубликовать в Instagram c хештегом #gk33.
А мейк? Тут ещё проще! Исобелла и Google в помощь!
Анекдот в тему: почему многим нравится праздник Хэллоуин? Это единственный день в году, когда женщины могут, открыто, не прячась, летать на метле!
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