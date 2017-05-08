В День Победы ожидается снегопад. Штормовое предупреждение

Облачно. Осадки, ночью местами сильные (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днём с переходом на северо-западный 7–12 м/с, местами порывы 12 – 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°С, днём +3…+8°С.

Так, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во Владимирской области ночью и утром 9-го мая местами ожидаются сильные осадки: дождь и мокрый снег.Прогнозируется также усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный порывами 12 – 17 м/с.В МЧС отмечают, что такие погодные явления повышают риск возникновения происшествий, связанных с нарушением в работе систем жизнеобеспечения, обрушением слабоукреплённых рекламных конструкций и старых деревьев. Спасатели не оставлять машины под рекламными щитами и деревьями.