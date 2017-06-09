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В ДК пропадают люди? Трейлер к новому сериалу

Екатерина Кокшарова
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В Коврове проходят съёмки нового сериала для подростков «Город Солнца». В основе фильма — загадочная история, которая произошла в одном из городских домов культуры. Там начали пропадать люди… В главной роли девушка-спецагент, которая приехала в Ковров из Москвы расследует эту аномалию. Ведь её отец, генерал Степанов, тоже пропал...



Это сериал для подростков. Речь идёт о короткометражном формате. Первую серию команда проекта планирует завершить уже в июне. А за лето выйдет 18 серий по 18 минут. Рассказываем подробнее: о фильме, актёрах и режиссёре.



Клич в ВК:

Друзья, наш сериал активно снимается. Вот уже большой трейлер. Репосты, лайки, подписки на канал, зовите в группу друзей. Вместе мы сила.

Подпись — Иван Власов.

Иван — заведующий отделом по досуговой работе в ДКиТ «Родина». С апреля этого года там же создали видеостудию «Калейдоскоп». Руководителем и стал Иван.

А команда проекта и съёмочная группа — это ребята, которые познакомились и сдружились в загородном лагере «Солнечный».

И именно эти молодые актёры создают новый фильм в Коврове. Кстати, это не значит, что штат укомплектован. До сих пор проводятся кастинги.



Кастинги я стараюсь тоже заснять и сделать их более юмористическими. За прошедшие два месяца удалось отснять 10 человек. Во основном, это подростки 14-15 лет — рассказывает Иван.



По словам режиссёра, в фильме будут сниматься не только подростки… Кто еще? Пока всех карт не раскрывает. Но уверяет, будет загадочно интересно.



Правда, подсказку всё же дал: «Планируется сделать наш фильм масштабным — десятки персонажей, судьбы которых пересекаются с ДК. Съёмки будут вестись не только в Коврове».



GK: Не могу не спросить. Сценарий сами придумываете или это пародия?

— Придумываем сами. Ну, а как по-другому. Плагиат — не наш формат. Мы с ребятами стараемся сделать сериал как можно лучше. Каждый раз, придумывая всё новые моменты в сериале.



GK: Какую роль играет коммерческая составляющая?

— Занятия бесплатные. Более того, только сериалом «Город Солнца» мы не ограничимся. Снимать будем и социальную рекламу, ролики про экологию, юмористические проекты. Я вижу как взрослым и детям это нравится.



GK: Раз уж зашла об этом речь: есть возрастные ограничения?

— «Калейдоскоп» открыт для всех желающих с 13 лет. Но не младше. А так всему научим и покажем. У нас весело и познавательно.



GK: Всё же, почему «Город Солнца»? Местные жители Ковров называют несколько иначе...

— Есть две версии. Во-первых, «Солнце» — это «Солнечный» лагерь. Вторая версия: название города не имеет значение. По нашему сценарию это могло произойти в любом городе.



Съёмки, кастинги, снова съёмки и… вот тебе уже вручают оскар за лучшую роль. А может стоит попробовать себя в новом амплуа? — подробности в группе Видеостудия «Калейдоскоп».



Из «Калейдоскопа» прямиком в Hollywood?! Ну, а пока мы непременно должны побывать на съёмках фильма. Читайте, совсем скоро — на Gorodkovrov.ru.

… интересно, а хлопушка-нумератор тоже есть?

… дубль 1. Кадр 1. Мотор. Поехали?!

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