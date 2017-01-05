В городе чисто? Убрали всё. До последней петарды!

Ревизорро

Новогодние каникулы продолжаются, самая яркая ночь года позади, а значит пора заняться уборкой!Вы уже привели в порядок свой дом? А городские коммунальщики? Они тоже на каникулах?Проверим!На удивление чистым был Ковров на 3 января. Все прибрали, снег разгребли!Вот, например, у ДКиТ «Родина» расчищенная площадка, правда лавочкам крыши снесло… Говорят, крыши еще в 2016 сломали.А убранному снегу тут нашли достойное применение! Горка для детишек! Ну, разве не прелесть?На Сенной площади никого. Видно, что недавно тут прошла снегоуборочная техника, и дворники. Чистота. Правда, елка немного истрепалась.На главной площади нашего города, где мусора, казалось бы, должно быть больше всего, тоже чисто! Эх, постарались!У ёлки на улице Комсомольской идеальная чистота! Удивительно, но факт!