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В городе чисто? Убрали всё. До последней петарды!

Анна Постникова
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3 января команда Ревизорро GK отправился изучать улицы города на предмет чистоты. Результат впечатлил.



Новогодние каникулы продолжаются, самая яркая ночь года позади, а значит пора заняться уборкой!

Вы уже привели в порядок свой дом? А городские коммунальщики? Они тоже на каникулах?

Проверим!

На удивление чистым был Ковров на 3 января. Все прибрали, снег разгребли!

Вот, например, у ДКиТ «Родина» расчищенная площадка, правда лавочкам крыши снесло… Говорят, крыши еще в 2016 сломали.



А убранному снегу тут нашли достойное применение! Горка для детишек! Ну, разве не прелесть?



На Сенной площади никого. Видно, что недавно тут прошла снегоуборочная техника, и дворники. Чистота. Правда, елка немного истрепалась.



На главной площади нашего города, где мусора, казалось бы, должно быть больше всего, тоже чисто! Эх, постарались!



У ёлки на улице Комсомольской идеальная чистота! Удивительно, но факт!



Все убрали! А что у нас во дворах? Ждем фото в комментарии!



Фотограф Игорь Селезнёв

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