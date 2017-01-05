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В городе чисто? Убрали всё. До последней петарды!
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3 января команда
Ревизорро GK отправился изучать улицы города на предмет чистоты. Результат впечатлил.
Новогодние каникулы продолжаются, самая яркая ночь года позади, а значит пора заняться уборкой!
Вы уже привели в порядок свой дом? А городские коммунальщики? Они тоже на каникулах?
Проверим!
На удивление чистым был Ковров на 3 января. Все прибрали, снег разгребли!
Вот, например, у ДКиТ «Родина» расчищенная площадка, правда лавочкам крыши снесло… Говорят, крыши еще в 2016 сломали.
А убранному снегу тут нашли достойное применение! Горка для детишек! Ну, разве не прелесть?
На Сенной площади никого. Видно, что недавно тут прошла снегоуборочная техника, и дворники. Чистота. Правда, елка немного истрепалась.
На главной площади нашего города, где мусора, казалось бы, должно быть больше всего, тоже чисто! Эх, постарались!
У ёлки на улице Комсомольской идеальная чистота! Удивительно, но факт!
Все убрали! А что у нас во дворах? Ждем фото в комментарии!
Фотограф Игорь Селезнёв
Новогодние каникулы продолжаются, самая яркая ночь года позади, а значит пора заняться уборкой!
Вы уже привели в порядок свой дом? А городские коммунальщики? Они тоже на каникулах?
Проверим!
На удивление чистым был Ковров на 3 января. Все прибрали, снег разгребли!
Вот, например, у ДКиТ «Родина» расчищенная площадка, правда лавочкам крыши снесло… Говорят, крыши еще в 2016 сломали.
А убранному снегу тут нашли достойное применение! Горка для детишек! Ну, разве не прелесть?
На Сенной площади никого. Видно, что недавно тут прошла снегоуборочная техника, и дворники. Чистота. Правда, елка немного истрепалась.
На главной площади нашего города, где мусора, казалось бы, должно быть больше всего, тоже чисто! Эх, постарались!
У ёлки на улице Комсомольской идеальная чистота! Удивительно, но факт!
Все убрали! А что у нас во дворах? Ждем фото в комментарии!
Фотограф Игорь Селезнёв
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