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В Ковров идут дожди

Екатерина Кокшарова
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На этой неделе наступила настоящая осень. Температура 6-8 градусов. Пока со знаком плюсом, ветер. О тёплой погоде остаётся только мечтать. Купить зонт и как можно больше шоколада для фигуры настроения!



Сегодня будет пасмурно, но осадков не ожидается. Температура воздуха +7.

Завтра теплее, но незначительно. Солнце появится только в первой половине дня. Днём синоптики обещают небольшие дожди. Ночью — минус. Без шапки и тёплой куртки никуда.

В четверг совсем всё плохо. Дожди будут идти целый день. Только суббота обещает быть солнечной, без осадков. А дальше — дожди, дожди и ещё раз дожди.



Для тех, кому ещё не дали отопление. Малахов в «Twitter» мэру Собянину:



Буквально через несколько часов Малахов сообщил, что проблема решена. Может взять на заметку?:)

PS. Говорят, что в Португалии дождь является уважительной причиной не выходить на работу.

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