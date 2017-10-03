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В Ковров идут дожди
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Сегодня будет пасмурно, но осадков не ожидается. Температура воздуха +7.
Завтра теплее, но незначительно. Солнце появится только в первой половине дня. Днём синоптики обещают небольшие дожди. Ночью — минус. Без шапки и тёплой куртки никуда.
В четверг совсем всё плохо. Дожди будут идти целый день. Только суббота обещает быть солнечной, без осадков. А дальше — дожди, дожди и ещё раз дожди.
Для тех, кому ещё не дали отопление. Малахов в «Twitter» мэру Собянину:
Буквально через несколько часов Малахов сообщил, что проблема решена. Может взять на заметку?:)
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