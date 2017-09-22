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В Коврове и районе отключат газ
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Как сообщает сайт мэрии, для населения Коврова и южной части Ковровского района газ отключат с шести утра 23 сентября на 72 часа, для промышленных и коммунально-бытовых предприятий — с шести утра 23 сентября на 36 часов.
Перечень населённых пунктов, в которых будет прекращена поставка газа:
г. Ковров (за исключением микрорайона Заречная Слободка), п. Мелехово, п. Первомайский, д. Погорелка, д. Гридино, с. Троицко-Никорльское, с. Любец, д. Бельково, д. Погост, п. Новый, д. Бабёнки, д. Суханиха, СНТ Нерехта, СОНТ Клязьма, ДОЛ «Солнечный», база отдыха «Суханиха», с. Великово, м-н Доброград, д. Медынцево.
Отключение связано с проведением ремонтных работ по капитальному ремонту сетей газораспределения.
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