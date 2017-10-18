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В Коврове отключили газ
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Отключение связано с проведением работ на газопроводе высокого давления. Отключены котельные по улице Щорса, улице Свердлова и улицы Урицкого.
Также нет газа в жилых домах № 21 и 23 по улице Советская,№55 и 57 на Абельмана. Без «голубого топлива» остались и РП ЗАО «Экополис», ООО «фабрика Новость», ООО «ТД ЭЛЬМЕХ», «ДОСААФ», ООО «Банно-прачечный комбинат» и военкомат.
Как сообщает Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир», работы закончатся в 13.00.
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