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В Коврове отключили газ

Вероника Никитина
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Сегодня, 18 октября, в девять утра в северной части Коврова временно отключили газ.



Отключение связано с проведением работ на газопроводе высокого давления. Отключены котельные по улице Щорса, улице Свердлова и улицы Урицкого.

Также нет газа в жилых домах № 21 и 23 по улице Советская,№55 и 57 на Абельмана. Без «голубого топлива» остались и РП ЗАО «Экополис», ООО «фабрика Новость», ООО «ТД ЭЛЬМЕХ», «ДОСААФ», ООО «Банно-прачечный комбинат» и военкомат.

Как сообщает Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир», работы закончатся в 13.00.

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