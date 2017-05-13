В лес не ходи. Все ли в порядке с нашими лесами?

Наш регион расположен в центре европейской части России. Мы живем при умеренно-континентальном климате на равнинной местности в центре материка, далеко от морей и океанов. Эти условия весьма благоприятны для поддержания и развития лесных угодий. На лесные площади приходится более 50% земельного фонда области, и составляет на начало 2017 года около 1,6 млн. га (по данным управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области).Для сохранения лесов и улучшения состава древесных пород применяется лесовосстановление. В 2016 году лесовосстановительные работы во Владимирской области проведены на площади 4,9 тыс. га, что на 18% меньше аналогичного показателя за 2015 год (в 2012- 6,0 тыс. га, в 2013- 7,1, в 2014-5,9, в 2015г. – 6,0 тыс. га).В общей площади лесовосстановления преобладает искусственное лесовосстановление. В 2016 году его доля составила около 91% (4,5 тыс. га), доля естественного лесовосстановления – 5% (0,3 тыс. га), комбинированного – 4% (0,2 тыс. га).В процессе хозяйственной деятельности человека создается необходимость в проведении ухода за лесами, поскольку именно уход повышает полезные функции леса. В 2016 году санитарные рубки ухода были проведены на площади 8,7 тыс. га (в 2013г.- 9,9, в 2014г.- 8,8, в 2015г. – 8,8 тыс. га).В прошедшем году в структуре рубок более 40% приходилось на рубки осветления и прочистки (молодняк) – 4 тыс. га, на проходные рубки (взрослые деревья) – более 30% (2,9 тыс. га), прореживания (средние деревья) – более 20% (1,8 тыс. га).Лесные массивы области ежегодно подвергаются воздействию неблагоприятных почвенно-климатических факторов, лесным пожарам, повреждениям насекомыми и болезнями. 2016 год в этом плане был намного благополучнее предыдущих лет: отсутствовали крупные лесные пожары, проводилась своевременная ликвидация очагов вредных организмов, а также происходило затухание очагов под воздействием естественных факторов.В целом в 2016 году по сравнению с 2015 годом площади погибших лесных насаждений уменьшились в 1,8 раза, с 1,3 тыс. га до 0,7 тыс. га.в том числе:— от пожаров погибли леса на площади 64 га, что в 16 раз меньше среднего показателя за предыдущие пять лет. Такая положительная динамика обусловленаизменением погодных условий на более благоприятные, проведением профилактических работ и усилением контрольных мероприятий.В 2016 году удалось ликвидировать очаги на площади 1,5 тыс. га, под воздействием естественных факторов очаги затухли на площади 5 тыс. га, в том числе очаги хвоегрызущих вредителей – на 4, 6 тыс. га. Возникло новых очагов на 1,3 тыс. га.Из года в год объемы затрат на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению в области увеличиваются. В 2016 году они выросли по сравнению с 2015 годом на 3% и составили 164,3 млн. рублей, что свидетельствует о заинтересованности в сохранении лесных ресурсов.Жители Владимирской области по праву гордятся своими лесами. Чтобы вырастить дерево, требуются годы…. Но это того стоит: наши грибы, черника, клюква славятся на весь Центральный федеральный округ и известны далеко за его пределами. А еще зеленые друзья вырабатывают кислород и улучшают экологическую ситуацию.А как обстоят дела с лесами в других регионах округа? Сравнительный анализ данных Рослесхоза на конец 2015 год (информация за 2016 год) будет обнародована позднее. показал: Владимирская область с показателем по лесистости территории в 51% вошла в тройку лидеров. Впереди только Костромская и Тверская области — 74% и 55% соответственно. Меньше всего лесов в Липецкой, Орловской и Воронежской областях: 7% — 8% территории.Подготовлено по данным Владимирстата