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В Москве мерзнут в очереди за смартфоном. Айфонутые
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Все доступные к предзаказу в российском Apple Store IPhone X были раскуплены через три минуты с начала продажи в интернете. Яблочное сумасшествие продолжилось и в московских магазинах. У ГУМа и магазина на Тверской улице еще 1 ноября выстроилась очередь.
Как пишет ряд столичных интернет-порталов, люди готовы прождать на улице более 40 часов, некоторые из них запаслись пледами и туристическими спальниками. А к одному из магазинов был подогнан автобус спасателей, чтобы согреть рьяных фанатов продукции Apple.
Новый iPhone X обойдется жителю России минимум в 80 тыс. рублей, максимум — в 92 тыс. рублей.
Большинство ковровчан к выходу нового IPhone отнеслись равнодушно…
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