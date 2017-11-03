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В Москве мерзнут в очереди за смартфоном. Айфонутые

Анна Постникова
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Сегодня, 3 ноября, в 8.00 стартовали продажи IPhone X. Федеральные СМИ сообщают о том, что очередь за телефонами образовалась за больше чем за сутки до старта. Кроме того, места в очереди продавали на Avito за 40 000 рублей.



Все доступные к предзаказу в российском Apple Store IPhone X были раскуплены через три минуты с начала продажи в интернете. Яблочное сумасшествие продолжилось и в московских магазинах. У ГУМа и магазина на Тверской улице еще 1 ноября выстроилась очередь.

Как пишет ряд столичных интернет-порталов, люди готовы прождать на улице более 40 часов, некоторые из них запаслись пледами и туристическими спальниками. А к одному из магазинов был подогнан автобус спасателей, чтобы согреть рьяных фанатов продукции Apple.



Новый iPhone X обойдется жителю России минимум в 80 тыс. рублей, максимум — в 92 тыс. рублей.

Большинство ковровчан к выходу нового IPhone отнеслись равнодушно…

Купим попозже!

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