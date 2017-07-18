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Изменились правила ПДД. К лучшему?

Екатерина Кокшарова
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Правительство страны утвердило новые правила ПДД. В частности, в документе появился термин «электромобиль». Принятые решения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, маршрутных транспортных средств — Российская газета.



Введены новые дорожные знаки. Их три. Первый — «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», второй — «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и знак дополнительной информации (табличка) — «Экологический класс транспортного средства».

Эти знаки будут способствовать защите окружающей среды от вредных выбросов. Кроме этого, с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки.

Для безопасности дорожного движения действие дорожного знака «Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта. Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения.



Теперь нет термин «разделительная полоса» и «островок безопасности». Благодаря поправкам, есть словосочетание «трамвайные пути».

Ранее велосипедистам до 14 лет, согласно правилам ПДД, нельзя было передвигаться по дороге, а сопровождающим — по тротуару. Нововведения разрешили движение взрослого велосипедиста по тротуару или пешеходной дорожке, если он сопровождает велосипедиста до 14 лет.

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