Изменились правила ПДД. К лучшему?

Введены новые дорожные знаки. Их три. Первый — «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», второй — «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и знак дополнительной информации (табличка) — «Экологический класс транспортного средства».Эти знаки будут способствовать защите окружающей среды от вредных выбросов. Кроме этого, с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки.Для безопасности дорожного движения действие дорожного знака «Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта. Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения.Теперь нет термин «разделительная полоса» и «островок безопасности». Благодаря поправкам, есть словосочетание «трамвайные пути».Ранее велосипедистам до 14 лет, согласно правилам ПДД, нельзя было передвигаться по дороге, а сопровождающим — по тротуару. Нововведения разрешили движение взрослого велосипедиста по тротуару или пешеходной дорожке, если он сопровождает велосипедиста до 14 лет.