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В снежных оковах. Пешеходы, крепитесь
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Зима в этом году наступила, действительно резко. Такого количества осадков за столь короткий срок ковровчане не видели давно. Закономерно, что с уборкой города от снега справиться в полном объеме САХу не удается. Тем не менее дороги чистят, а вот тротуары — далеко не везде. Пройдемся по основным массовым местам, где жители нашего города бывают чаще всего.
Итак, площадка у ТЦ «Треугольник» расчищена, чего нельзя сказать о тротуарах по улице Строителей и улице Ватутина. Жители уже протоптали здесь тропки, а вот тем, кто планирует здесь передвигаться, например, с коляской, не позавидуешь.
Спортивную площадку у ледовой арены «Ковровец» полностью завалило снегом. К снарядам не подойти, только если пробираться через сугробы. Собственно, в сугробах все поле перед «Ковровцем».
Видимо, что поиграть в футбол здесь не удастся, только если любители футбола на снегу сами проявят желание вытоптать себе площадку.
В сугробах сегодня была и площадь «200 лет». Лавочки полностью завалены снегом. Остается только надеяться, что крыши выдержат такое количество осадков. Горожане уже протоптали тропки по привычным для них маршрутам через площадь.
Площадь Победы частично расчищена, но также есть и места, где протоптаны дорожки. Видимо, мамам придется остаться дома в такую погоду… Коляска тут с легкостью оставит колеса, самое время подумать о приобретении санок!
У Ковров Молла проезжая часть в ужасном состоянии, затруднен проезд на подземный паркинг, бугры и ямы заледенели, в вечернее время здесь образуется большая пробка. На верхней стоянке из-за снега немудрено просто завязнуть.
Пешеходам здесь лучше передвигаться строго по тротуару, большое скопление машин и ледяное покрытие могут сыграть очень плохую шутку…
Сейчас в Коврове посыпают некоторые дороги песком, тем не менее, можно констатировать начало травмоопасного сезона.
Будьте осторожны!
Фотограф Игорь Селезнев
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