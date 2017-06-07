Обо всём
«Чумачечая» прогулка. В нижнем белье. 18+
0 1315
В прошлые выходные в соцсети попало видео, где актёр Алексей Панин разгуливал по городу в женском белье и в собачьем ошейнике. Это было на гастролях в Ульяновске. Но живёт-то он совсем рядышком, в деревне во Владимирской области. Не проходил мимо полуголый актёр?
Ещё совсем недавно Панин открыто заявил: «В столицу я не вернусь никогда!». Набрал долгов, впал в депрессию и уехал к маме, в нашу область. То он буянит в камешковском придорожном кафе «Пенкино», то скандалит в ресторане «Вязники». Дело в том, что герой «Жмурок» был недоволен обслуживанием — разбил зеркало и гору посуды.
СМИ уже не удивляются скандальной жизни актёра, а наоборот привносят ту самую «перчинку». Напомним, ранее появилось видео, на котором человек, очень похожий на Алексея Панина, измывался над собакой, действия — интимного характера. Позже появились кричащие заголовки в СМИ. И контекст: «Российский актер Алексей Панин во владимирской ветклинике проверил свою собаку на следы… сексуального насилия!».
Сотрудники ветеринарной клиники утверждают, что это была просто плановая прививка. Да, и на том видео была собака другой породы (у Панина чихуахуа). Провокация недоброжелателей или же это всё пристрастия актёра? Неизвестно. Алексей все обвинения отрицает.
На днях появилось вновь шокирующее видео. Актер в неадекватном состоянии прогуливался по улице в Ульяновске во дворе многоэтажного дома… в женском нижнем белье. При этом не стеснялся позировать перед камерой, демонстрируя сексуального характера.
Home video быстро разлетелось по Рунету. Сейчас ролик начинают удалять, так как он не соответствовал правилам размещения. Однако, многие уже успели «полюбоваться» на артиста. На некоторых ресурсах видео ещё не удалили…
Сам он, про тот эпизод из жизни, давно забыл. После возвращения с дочкой из церкви, неожиданно увидел все свои прелести в YouTube. Актёр пообещал сделать всё возможное, чтобы оградить свою дочь от скандального видео.
Алексей Панин вновь и вновь становится звездой социальных сетей. Каждый раз всплывают новые сенсационные видео. Тем временем гастроли продолжаются. А руководство гостиниц и ресторанов крестятся…
Ещё совсем недавно Панин открыто заявил: «В столицу я не вернусь никогда!». Набрал долгов, впал в депрессию и уехал к маме, в нашу область. То он буянит в камешковском придорожном кафе «Пенкино», то скандалит в ресторане «Вязники». Дело в том, что герой «Жмурок» был недоволен обслуживанием — разбил зеркало и гору посуды.
СМИ уже не удивляются скандальной жизни актёра, а наоборот привносят ту самую «перчинку». Напомним, ранее появилось видео, на котором человек, очень похожий на Алексея Панина, измывался над собакой, действия — интимного характера. Позже появились кричащие заголовки в СМИ. И контекст: «Российский актер Алексей Панин во владимирской ветклинике проверил свою собаку на следы… сексуального насилия!».
Сотрудники ветеринарной клиники утверждают, что это была просто плановая прививка. Да, и на том видео была собака другой породы (у Панина чихуахуа). Провокация недоброжелателей или же это всё пристрастия актёра? Неизвестно. Алексей все обвинения отрицает.
На днях появилось вновь шокирующее видео. Актер в неадекватном состоянии прогуливался по улице в Ульяновске во дворе многоэтажного дома… в женском нижнем белье. При этом не стеснялся позировать перед камерой, демонстрируя сексуального характера.
Home video быстро разлетелось по Рунету. Сейчас ролик начинают удалять, так как он не соответствовал правилам размещения. Однако, многие уже успели «полюбоваться» на артиста. На некоторых ресурсах видео ещё не удалили…
«Это абсолютный стёб, мы дурачились. Да, в этот момент мы выпивали, поэтому лично мне смотреть это видео неприятно. Я не хочу смотреть на себя в том состоянии, которое сейчас от меня далеко. Я живу совершенно другой жизнью. Я не пью!», — пояснял Алексей корреспондентам.
Сам он, про тот эпизод из жизни, давно забыл. После возвращения с дочкой из церкви, неожиданно увидел все свои прелести в YouTube. Актёр пообещал сделать всё возможное, чтобы оградить свою дочь от скандального видео.
Алексей Панин вновь и вновь становится звездой социальных сетей. Каждый раз всплывают новые сенсационные видео. Тем временем гастроли продолжаются. А руководство гостиниц и ресторанов крестятся…
0 комментариев