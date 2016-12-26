Обо всём
Вареничный Новый год! С праздником!
1 652
«Вареничная То-То» поздравляет ковровчан с Новым годом и Рождеством и предлагает домашнюю кухню. Предложение действует на протяжении всех новогодних праздников! Лень готовить на праздниках? Тогда «Вареничный Новый год» для вас!
Коллектив «Вареничной» поздравляет ковровчан с Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2016 год стал для нас годом перемен! Новое меню, новые блюда, новый интерьер!
Специально для вас мы создали уютное семейное кафе с домашней кухней, которое нашло отклик в сердцах ковровчан.
Надеемся, что в Новом 2017-м году «Вареничная» станет для вас любимым местом для визитов как в обществе родных и близких, так и в компании друзей!
При любом составе положительные эмоции гарантируются!
От всей души желаем нашим гостям семейного благополучия, здоровья и гастрономического удовольствия!
Пусть Новый год принесет вам только радость и приятные сюрпризы!
«Вареничная» работает все новогодние каникулы.
31 декабря вкусные вареники для вас с 11 до 18 часов, а 1 января — с 14 до 22 часов.
Надо отметить, что вареники от «То-То» готовят вручную из мяса высшего качества «Мираторг». А сладкие вареники — из свежих ягод.
Такие вареники не развалятся! У них неповторимый вкус! Кроме того, замороженные вареники можно взять с собой и сварить дома!
Цена приятно порадует — от 60 рублей за порцию.
Приготовить несладкие вареники дома не просто, а очень просто!
Вскипятите воду, добавьте туда черный перец, соль и луковицу, в кипяток поместите вареники. Блюдо готово через 6 минут. Кушать подано!
Что может быть проще для приготовления в новогодние праздники?
А тем, кто хочет выбраться из дома, советую заказать вареники прямо в кафе. Там к ним можно выбрать различные соусы, которые помогут прочувствовать весь неповторимый вкус вареников от «То-То».
Кроме вареников в меню весь ассортимент домашней кухни:
А ещё — любимая ковровчанами пицца!
Все блюда от «То-то» приготовлены с любовью!
Фотограф Александр Соколов
Публикуется на правах рекламы
В фотосессии приняли участие полуфиналистки конкурса «Городская красавица» Анастасия Райская, Арина Родионова, Фируза Мамедова, Юлия Соловьева.
Коллектив «Вареничной» поздравляет ковровчан с Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2016 год стал для нас годом перемен! Новое меню, новые блюда, новый интерьер!
Специально для вас мы создали уютное семейное кафе с домашней кухней, которое нашло отклик в сердцах ковровчан.
Надеемся, что в Новом 2017-м году «Вареничная» станет для вас любимым местом для визитов как в обществе родных и близких, так и в компании друзей!
При любом составе положительные эмоции гарантируются!
От всей души желаем нашим гостям семейного благополучия, здоровья и гастрономического удовольствия!
Пусть Новый год принесет вам только радость и приятные сюрпризы!
«Вареничная» работает все новогодние каникулы.
31 декабря вкусные вареники для вас с 11 до 18 часов, а 1 января — с 14 до 22 часов.
Надо отметить, что вареники от «То-То» готовят вручную из мяса высшего качества «Мираторг». А сладкие вареники — из свежих ягод.
Такие вареники не развалятся! У них неповторимый вкус! Кроме того, замороженные вареники можно взять с собой и сварить дома!
Цена приятно порадует — от 60 рублей за порцию.
Приготовить несладкие вареники дома не просто, а очень просто!
Вскипятите воду, добавьте туда черный перец, соль и луковицу, в кипяток поместите вареники. Блюдо готово через 6 минут. Кушать подано!
Что может быть проще для приготовления в новогодние праздники?
А тем, кто хочет выбраться из дома, советую заказать вареники прямо в кафе. Там к ним можно выбрать различные соусы, которые помогут прочувствовать весь неповторимый вкус вареников от «То-То».
Кроме вареников в меню весь ассортимент домашней кухни:
- борщ,
- жаркое,
- котлета по-киевски,
- куриный суп и многое другое!
А ещё — любимая ковровчанами пицца!
Все блюда от «То-то» приготовлены с любовью!
Фотограф Александр Соколов
Публикуется на правах рекламы
В фотосессии приняли участие полуфиналистки конкурса «Городская красавица» Анастасия Райская, Арина Родионова, Фируза Мамедова, Юлия Соловьева.
1 комментарий