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Вьём гнездо. Где в Коврове лучше жить?
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Где в Коврове снять или купить квартиру, а в какой микрорайон лучше не соваться, например, если у Вас нет машины или Вы жить не можете без круглосуточного магазина за углом? Накануне мы исколесили наш славный город
с кинотеатром и составили небольшой рейтинг.
Легенда теста такова: я зашла «Авито» и нашла несколько симпатичных квартир в разных микрорайонах города: на Текстильщике, в военном городке, в «лимончиках», на малеевке, на Машиностроителей неподалёку от ГИБДД, на Строителей, Зое Космодемьнской и в «Черемушках». Цены не важны, меня интересуют наличие транспорта, магазины и прочие блага цивилизации. Сразу оговорюсь, что гнездо я собираюсь вить пока только для себя, поэтому наличие в шаговой доступности школ, детсадов и
ЗАГСа — критерий второстепенный.
Отправляемся на Текстильщик. Рассмотрим вариант на улице Белинского. Дом 7а построили недавно для переселенцев из многострадального «пятого дома». Внутри — квартиры-студии, то есть кухня и комната стеной не разделены.
Кстати, соседний дом № 8 весьма колоритен. Интересно, что же внутри…
В шаговой доступности — сетевой магазин (на ночь закрывается), лес для шашлыков, маршрутки и троллейбусы под номерами 8 и 2. Здесь есть и очень красивая берёзовая роща. С гнёздами. Почему бы не свить своё?
А вот и военный городок. Возле всем известного монумента «танк» (он есть даже на магнитах) расположились кафе и ларьки. Неподалёку — меховой салон. Ездят маршрутки.
Кстати, в северной части города все дороги ведут к «Первомайскому рынку». Не Рим, конечно, но здесь не только можно закупиться продуктами и одеждой (да-да, не всё по бутикам прохаживаться), но и заглянуть в салоны красоты, подкачать шины и посидеть в кафе с
горным южным колоритом.
А по шестому маршруту троллейбуса около КБ «Арматура» не только космическая атмосфера, но и вполне симпатичные девятиэтажки. Ездят маршрутки, вышеупомянутый «рогатый» и троллейбус № 8. Круглосуточных магазинов нет. Из развлекательных учреждений на улице Социалистическая — недавно открывшийся кафе-бар.
Черемушки — мир пятиэтажек,
удобства мусорные баки во дворе. На самом деле здесь очень красиво. Особенно весной и летом, когда природа расцветает. Есть продуктовые магазины, если поискать, можно найти и с одеждой, бижутерией и обоями. Если очень постараться, то можно и маршрутку повстречать. Троллейбусов нет.
Въезд в Ковров — лицо города. Здесь даже
снайперы на крыше сидели Путин выступал. Мой вариант — вот эта новостройка.
Здесь есть современная детская площадка, нет проблем с общественным транспортом: троллейбусы и маршрутки. В зоне доступа: круглосуточный магазин, церковь, ледовый дворец, стадион. Как бонус — ГИБДД под боком. Из недостатков — хотя кому как — две автозаправки. Лес и свежий воздух рядом.
Улица Строителей оправдывает название. Серьезный конкурент проспекта Ленина. Новостройки, салоны красоты, торговые центры, уютные кафешки и
гаражи. Вангуем, будущий центр города.
На улице З. Космодемьянской есть так называемые «солдатские дома». Кто не знает, их возвели военные строители. Их первый взвод прибыл в Ковров сорок лет назад. Этим летом неподалёку от рынка «Крупянщик» появился памятник военным строителям. Они построили и дорогу в микрорайон Заря, и три детсада, две котельные и даже одну из школ школу. Общая площадь выстроенных промышленных и сопутствующих объектов для оборонных предприятий превышает 151 тысяч «квадратов».
Следующее гнёздышко находится на улице Грибоедова. Здесь много девятиэтажек, в том числе «лимончики». В зоне доступа — круглосуточный магазин на Тургенева, парк имени Дегтярева, РК. Ездят маршрутки и троллейбусы.
Дом № 10 по улице Фрунзе — общежитие, пожалуй, не вариант. Однажды я здесь побывала в рейде с ППС: проверяли неблагополучных граждан.
Главная магистраль малеевки — улица Волго-Донская. Здесь находятся парк, ДК, ездят маршрутки и троллейбус под № 3. От остановки «Депо» и заканчивая «Коммунистической» на другом виде общественного транспорта в этот микрорайон не уедешь. О том, существует ли «тройка» в пол первого ночи, мы уже писали, как и о малеевских квестах для автолюбителей и таксистов в частности. Круглосуточных магазинов и торговых центров нет.
Где в Коврове лучше жить? По заданным критериям лидируют улицы Строителей, «машинка» и Грибоедова, квартиры буду смотреть там.
Легенда теста такова: я зашла «Авито» и нашла несколько симпатичных квартир в разных микрорайонах города: на Текстильщике, в военном городке, в «лимончиках», на малеевке, на Машиностроителей неподалёку от ГИБДД, на Строителей, Зое Космодемьнской и в «Черемушках». Цены не важны, меня интересуют наличие транспорта, магазины и прочие блага цивилизации. Сразу оговорюсь, что гнездо я собираюсь вить пока только для себя, поэтому наличие в шаговой доступности школ, детсадов и
Отправляемся на Текстильщик. Рассмотрим вариант на улице Белинского. Дом 7а построили недавно для переселенцев из многострадального «пятого дома». Внутри — квартиры-студии, то есть кухня и комната стеной не разделены.
Кстати, соседний дом № 8 весьма колоритен. Интересно, что же внутри…
В шаговой доступности — сетевой магазин (на ночь закрывается), лес для шашлыков, маршрутки и троллейбусы под номерами 8 и 2. Здесь есть и очень красивая берёзовая роща. С гнёздами. Почему бы не свить своё?
А вот и военный городок. Возле всем известного монумента «танк» (он есть даже на магнитах) расположились кафе и ларьки. Неподалёку — меховой салон. Ездят маршрутки.
Кстати, в северной части города все дороги ведут к «Первомайскому рынку». Не Рим, конечно, но здесь не только можно закупиться продуктами и одеждой (да-да, не всё по бутикам прохаживаться), но и заглянуть в салоны красоты, подкачать шины и посидеть в кафе с
А по шестому маршруту троллейбуса около КБ «Арматура» не только космическая атмосфера, но и вполне симпатичные девятиэтажки. Ездят маршрутки, вышеупомянутый «рогатый» и троллейбус № 8. Круглосуточных магазинов нет. Из развлекательных учреждений на улице Социалистическая — недавно открывшийся кафе-бар.
Черемушки — мир пятиэтажек,
Въезд в Ковров — лицо города. Здесь даже
Здесь есть современная детская площадка, нет проблем с общественным транспортом: троллейбусы и маршрутки. В зоне доступа: круглосуточный магазин, церковь, ледовый дворец, стадион. Как бонус — ГИБДД под боком. Из недостатков — хотя кому как — две автозаправки. Лес и свежий воздух рядом.
Улица Строителей оправдывает название. Серьезный конкурент проспекта Ленина. Новостройки, салоны красоты, торговые центры, уютные кафешки и
На улице З. Космодемьянской есть так называемые «солдатские дома». Кто не знает, их возвели военные строители. Их первый взвод прибыл в Ковров сорок лет назад. Этим летом неподалёку от рынка «Крупянщик» появился памятник военным строителям. Они построили и дорогу в микрорайон Заря, и три детсада, две котельные и даже одну из школ школу. Общая площадь выстроенных промышленных и сопутствующих объектов для оборонных предприятий превышает 151 тысяч «квадратов».
Следующее гнёздышко находится на улице Грибоедова. Здесь много девятиэтажек, в том числе «лимончики». В зоне доступа — круглосуточный магазин на Тургенева, парк имени Дегтярева, РК. Ездят маршрутки и троллейбусы.
Дом № 10 по улице Фрунзе — общежитие, пожалуй, не вариант. Однажды я здесь побывала в рейде с ППС: проверяли неблагополучных граждан.
Главная магистраль малеевки — улица Волго-Донская. Здесь находятся парк, ДК, ездят маршрутки и троллейбус под № 3. От остановки «Депо» и заканчивая «Коммунистической» на другом виде общественного транспорта в этот микрорайон не уедешь. О том, существует ли «тройка» в пол первого ночи, мы уже писали, как и о малеевских квестах для автолюбителей и таксистов в частности. Круглосуточных магазинов и торговых центров нет.
Где в Коврове лучше жить? По заданным критериям лидируют улицы Строителей, «машинка» и Грибоедова, квартиры буду смотреть там.
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