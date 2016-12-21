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Вези, вези, новогоднее такси. Новогодние праздники с OST
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Не знаешь, на чем уехать ночью с 31 декабря на 1 января? Долго ждешь такси в новогодние праздники? «Объединённая служба такси» поможет разобраться с проблемой поездок!
Новый год стучится в двери,
Добрый Дедушка Мороз,
На «ОСТ Такси» быстрее,
Вам подарочки привез.
Пусть вам сопутствует удача,
Пусть прибыль не обходит вас.
Побольше счастья, а в придачу
Вам поздравления от нас!
Такси OST – ‘это хорошо отлаженный за 10 лет работы сервис, комфортные автомобили и опытные водители.
«Объединённая служба такси» не только предоставляет вам автомобиль, но и гарантирует безопасность и берет на себя ответственность за пассажиров.
Доставка автомобиля – от пяти до десяти минут круглосуточно.
Можно заказать автомобиль через мобильное приложение. Скачивание по ссылке.
Также действует бесплатный короткий номер — *3707
Телефон: 8(49232) 4-99-99, 8(49232) 6-00-00
Фотограф Яна Касьянова
Публикуется на правах рекламы
Коллектив «Объединённой службы такси» поздравляет ковровчан с наступающим Новым годом и Рождеством! Желает ярких эмоций, комфортных поездок и удачи на дорогах!
Новый год стучится в двери,
Добрый Дедушка Мороз,
На «ОСТ Такси» быстрее,
Вам подарочки привез.
Пусть вам сопутствует удача,
Пусть прибыль не обходит вас.
Побольше счастья, а в придачу
Вам поздравления от нас!
В новогодние праздники OST работает в обычном режиме!
Такси OST – ‘это хорошо отлаженный за 10 лет работы сервис, комфортные автомобили и опытные водители.
«Объединённая служба такси» не только предоставляет вам автомобиль, но и гарантирует безопасность и берет на себя ответственность за пассажиров.
Доставка автомобиля – от пяти до десяти минут круглосуточно.
Можно заказать автомобиль через мобильное приложение. Скачивание по ссылке.
Также действует бесплатный короткий номер — *3707
Телефон: 8(49232) 4-99-99, 8(49232) 6-00-00
Фотограф Яна Касьянова
Публикуется на правах рекламы
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