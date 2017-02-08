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Виктор Кузнецов. Секреты и достижения
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Сообщество «Бизнес молодость» (БМ) — это организация, которая действует на территории России более трёх лет. Суть их деятельности — тренинги, лекции на тему «как преуспеть в бизнесе», а с некоторых пор — ещё и выпуск фильмов-интервью на канале youtube. Одним из последних стало интервью, взятое у генерального директора компании «Все Инструменты.ру» Виктора Кузнецова.
«Все Инструменты.ру» — это проект, включающий в себя call-центр, сеть складов по всей России и службу доставки товаров. Штаб-квартира компании расположена в Коврове.
Товары от компании «Все Инструменты.ру» можно приобрести магазинах, которые расположены в 164 городах, крупные распределительные центры размещаются в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеренбурге и Краснодаре. Площадь базового распределительного центра в Котельниках — 25 000 м2. Основное преимущество магазина — высокая скорость доставки. В день call-центр компании принимает около 7500 звонков и 4500 заказов.
Виктор Кузнецов выделяет три составляющие успеха в бизнесе:
Тем не менее, развитие компании «Все Инструменты.ру» шло шаг за шагом, планомерно и рассчитано. Цели «рвануть» бизнесмен себе не ставил. Постановке целей Виктор Кузнецов уделяет особое внимание. Он убежден, что ежедневное планирование необходимо для постоянного роста. Так, в день нужно поставить минимум три цели, а на следующий день сверить запланированное с выполненным. Выполняя ежедневные цели, выполняются цели на месяц и на год. С
Сегодня Виктор Кузнецов имеет четкую цель увеличивать прибыль на 50-100% в год.
Тем не менее, Виктор старается проводить регулярные встречи со всем коллективом.
Важно сохранять прибыль и успевать создавать команду, — говорит Виктор Кузнецов.
«Все Инструменты.ру» — это проект, включающий в себя call-центр, сеть складов по всей России и службу доставки товаров. Штаб-квартира компании расположена в Коврове.
Товары от компании «Все Инструменты.ру» можно приобрести магазинах, которые расположены в 164 городах, крупные распределительные центры размещаются в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеренбурге и Краснодаре. Площадь базового распределительного центра в Котельниках — 25 000 м2. Основное преимущество магазина — высокая скорость доставки. В день call-центр компании принимает около 7500 звонков и 4500 заказов.
Виктор Кузнецов выделяет три составляющие успеха в бизнесе:
- Правильная работа с клиентами;
- Команда, нацеленная на общий результат;
- Эффективность производства. Деньги — результат пользы.
Для того, чтобы сделать рывок в бизнесе, необходимо делать максимальное количество эффективных действий за короткое время, — уверен Виктор Кузнецов.
Тем не менее, развитие компании «Все Инструменты.ру» шло шаг за шагом, планомерно и рассчитано. Цели «рвануть» бизнесмен себе не ставил. Постановке целей Виктор Кузнецов уделяет особое внимание. Он убежден, что ежедневное планирование необходимо для постоянного роста. Так, в день нужно поставить минимум три цели, а на следующий день сверить запланированное с выполненным. Выполняя ежедневные цели, выполняются цели на месяц и на год. С
Сегодня Виктор Кузнецов имеет четкую цель увеличивать прибыль на 50-100% в год.
В команде компании 1250 человек, дотянуться до каждого невозможно, — говорит Виктор. Стоит продуктивно работать с пятью или семью людьми, которые будут выстраивать взаимоотношения с остальными сотрудниками по системе «пирамида».
Тем не менее, Виктор старается проводить регулярные встречи со всем коллективом.
Важно сохранять прибыль и успевать создавать команду, — говорит Виктор Кузнецов.
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