Виктор Кузнецов. Секреты и достижения

Правильная работа с клиентами; Команда, нацеленная на общий результат; Эффективность производства. Деньги — результат пользы.

Для того, чтобы сделать рывок в бизнесе, необходимо делать максимальное количество эффективных действий за короткое время, — уверен Виктор Кузнецов.

В команде компании 1250 человек, дотянуться до каждого невозможно, — говорит Виктор. Стоит продуктивно работать с пятью или семью людьми, которые будут выстраивать взаимоотношения с остальными сотрудниками по системе «пирамида».

«Все Инструменты.ру» — это проект, включающий в себя call-центр, сеть складов по всей России и службу доставки товаров. Штаб-квартира компании расположена в Коврове.Товары от компании «Все Инструменты.ру» можно приобрести магазинах, которые расположены в 164 городах, крупные распределительные центры размещаются в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеренбурге и Краснодаре. Площадь базового распределительного центра в Котельниках — 25 000 м2. Основное преимущество магазина — высокая скорость доставки. В день call-центр компании принимает около 7500 звонков и 4500 заказов.Тем не менее, развитие компании «Все Инструменты.ру» шло шаг за шагом, планомерно и рассчитано. Цели «рвануть» бизнесмен себе не ставил. Постановке целей Виктор Кузнецов уделяет особое внимание. Он убежден, что ежедневное планирование необходимо для постоянного роста. Так, в день нужно поставить минимум три цели, а на следующий день сверить запланированное с выполненным. Выполняя ежедневные цели, выполняются цели на месяц и на год. ССегодня Виктор Кузнецов имеет четкую цель увеличивать прибыль на 50-100% в год.Тем не менее, Виктор старается проводить регулярные встречи со всем коллективом.Важно сохранять прибыль и успевать создавать команду, — говорит Виктор Кузнецов.