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«ВКонтакте» новые ограничения. Теперь нужно платить!
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Теперь бесплатно слушать музыку можно не более часа в сутки. А в перспективе бесплатное прослушивание будет ограничено 30 минутами в день. Чтобы снять эти ограничения, необходимо оформить ежемесячную подписку. Стоит она 149 рублей в месяц.
Да!.. Теперь наслаждаться любимыми треками можно лишь час в сутки. За остальное время придётся платить.
Ещё в конце апреля пользователи соцсетей заметили изменения. Слушать музыку бесплатно можно лишь с рекламой.
Про нововведённую подписку. Она отключает рекламу в веб-версии соцсетей и позволяет сохранять музыку для офлайн-прослушивания в приложениях.
Ограничение будет вводится для всех пользователей постепенно. Пока ограничение действует в последних версиях мобильных приложений «ВКонтакте» и «Одноклассников».
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