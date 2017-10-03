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«ВКонтакте» новые ограничения. Теперь нужно платить!

Екатерина Кокшарова
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Для многих, это полное фиаско… С 1 октября в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили бесплатное фоновое прослушивание музыки.



Теперь бесплатно слушать музыку можно не более часа в сутки. А в перспективе бесплатное прослушивание будет ограничено 30 минутами в день. Чтобы снять эти ограничения, необходимо оформить ежемесячную подписку. Стоит она 149 рублей в месяц.

Да!.. Теперь наслаждаться любимыми треками можно лишь час в сутки. За остальное время придётся платить.

Ещё в конце апреля пользователи соцсетей заметили изменения. Слушать музыку бесплатно можно лишь с рекламой.



Про нововведённую подписку. Она отключает рекламу в веб-версии соцсетей и позволяет сохранять музыку для офлайн-прослушивания в приложениях.

Ограничение будет вводится для всех пользователей постепенно. Пока ограничение действует в последних версиях мобильных приложений «ВКонтакте» и «Одноклассников».

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