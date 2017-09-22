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КГТА на молодежном форуме. Во Владимире прошел «ДоброСаммит»
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16 сентября в рамках форума «ДоброСаммит» состоялся фестиваль-презентация добровольческих проектов. В шатрах, на открытых площадках и сценах форума прошли мастер-классы и тренинги, выставки специальной техники и приборов, интерактивные программы и соревнования, тренировки по традиционным и экстремальным видам спорта, фитнесс-разминки и дегустации.
КГТА презентовала свои проекты на шести площадках форума:
-«Популяризация науки»;
-«Студенческие трудовые отряды»;
-«Студенческое творчество»;
-«Экологическое воспитание»;
-«Молодежный пресс-центр»;
-«Патриотическое воспитание».
На площадке «Популяризация науки» была презентована деятельность Центра инновационного развития школьников КГТА и представлены последние разработки студенческой команды робототехники «KSTA team». Поприветствовал губернатора области Светлану Орлову робот «ВАЛЛ-И» — справочно-информационный робот, который отвечает на команды оператора и разговаривает. Еще одна разработка наших студентов — это беспилотная наземная робототехническая система специального назначения. Она обладает повышенной проходимостью, используется для автономной доставки грузов. Данная система создана на базе шасси снегоболотохода «Argo».
Центр инновационного развития школьников презентовал образовательные программы по направлениям: «Химический эксперимент» и «Образовательная робототехника». На площадке демонстрировались химические опыты и проводились соревнования «сумо» роботов.
Бойцы вузовских отрядов на интерактивной площадке «Студенческие трудовые отряды» совместно со всеми участниками форума работали над покраской и сборкой лавочки, которую позже установят у Дома молодежи во Владимире.
Не обделили вниманием и маленьких зрителей — им предлагалось самостоятельно заворачивать шурупы и собирать уникальную карту-пазл «Собери Россию». Элементы пазла были вырезаны по границам субъектов Российской Федерации.
Шатер «Студенческое творчество» объединил самую талантливую молодежь области. Здесь собрались самые танцующие, поющие и веселые студенты региона, которые демонстрировали свое мастерство. Студенты академии представляли фестиваль «Студенческая весна» и проводили интерактивные конкурсы с участниками форума.
Проект «Школа природы» на площадке «Экологическое воспитание» также заинтересовал школьников и их родителей, которые поучаствовали в экспресс-опросе «Школа природы – проект для тебя». Волонтеры проекта продемонстрировали процесс изучения микроорганизмов с помощью бинокуляра.
Журналисты и фотографы вузовского молодежного журнала «Студенческий ДЕНЬ» в течение всего дня в составе «Молодежного пресс-центра» осуществляли информационное освещение мероприятия в режиме онлайн.
В шатре «Патриотическое воспитание» был представлен Патриотический центр г. Коврова, который демонстрировал оружие и быт солдат.
В течение всего дня студенты активно принимали участие в работе всех площадок форума. Кроме перечисленных площадок, также были представлены следующие направления: «Молодежь за развитие территорий», «Молодежный добровольческий патруль полиции», «Работа с детьми и семьей», «Общественные инициативы», «Равные возможности», «Добровольцы ЧС», «Здоровый образ жизни», «Межнациональное согласие». В целом, фестивальная программа форума собрала порядка 14 тысяч человек. Организаторами мероприятия выступили комитет по молодежной политике администрации Владимирской области и Владимирское региональное отделение Молодежного Союза Юристов России при информационной поддержке ПАО «Ростелеком» по Владимирской и Ивановской областям.
Подготовлено по данным пресс-службы КГТА
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