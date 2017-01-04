Во всём виноват петух?!

святотатства

Не читайте всякую ересь! Это всё, придуманное нами же. Как традиционное оливье сделать без яиц? Это же неправильно! Ни в одном гороскопе нет прямых указаний, что в год петуха нельзя есть куриные блюда. Это маразм! Отдыхайте, гуляйте и не думайте ни о чём!

Меню на свой новогодний стол мы составили так, чтобы угодить властителю года и обязательно угостить его любимыми блюдами. И про себя не забыть.

Если один год на праздничном столе вместо курицы будет больше рыбы и блюд с грибами, ничего же не случится! Зато целый год будет вам счастье! Согласно традициям, на новогоднем столе в год Петуха не должно присутствовать куриное мясо, причем ни в каком виде.

Ну, что за комплексы, граждане?! Будьте же материалистами!

Мы провели опрос у читателей: Верите ли в приметы? Спросили: «Были на новогоднем столе блюда из курицы или нет?». Не поверите, но нашлись те, кто реально воздержался! Но только 31 декабря. Но уже 1 января от символических ограничений таки отказались.Нашлись и те, кто считает, что курицу готовить нельзя, а вот яйца пожалуйста! Двойные стандарты? Вот, к примеру, Ольга Н., так и заявила:Ирина В. сообщила:Лично у меня на новогоднем столе была курица! Если у вас тоже, не переживайте! Тут главное, не думать о плохом, ибо дурные мысли склонны к материализации.А кстати, что по этому поводу считает мудрый Google? Первая ссылка:Невероятно, но продавцы гипермаркетов города в канун НГ отметили, что спрос на курятину несколько снизился.