Новые ковровские водоёмы или как не уйти под землю

Чей автомобиль уйдёт под землю следующим?

В ВК-сообществе «Подслушано Ковров» сегодня опубликовали фотографию самых настоящих ковровских гейзеров.Бьют они в районе шестёрки, на стоянке между проходными КМЗ и магазином «Пятёрочка».Когда мы приехали на место, гейзеры бить уже закончили.На их месте образовалось небольшое озеро, на берегу которого по-прежнему осталась автостоянка.Скорее всего, источником подземных водоёмов являются выработавшие свой ресурс трубы водоснабжения.Отсюда вопрос: когда ждать глобальных раскопок, а вместе с ними вскрытия асфальта, который в нашем городе и так страдает?А этот не отмеченный на карте водоём достаточно давно расположен по ул. Строителей, рядом с магазином «ЧУМ». Эта лужа, как и многие другие, возникает в половодье и высыхает ближе к лету. В данный момент она обмелела. Вода с асфальта ушла на парковку. А с парковки куда?Как мы видим, в нашем городе постепенно формируется природная ливневая канализация…А ещё — это великолепная возможность для изготовления лиричных фотопейзажей…Дожди, таящий снег, ржавые подземные коммуникации – всё это уже стало причиной провалов в асфальте. Ждём следующих.Внимание — вопрос.