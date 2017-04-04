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Новые ковровские водоёмы или как не уйти под землю
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Отсутствие ливнёвки в Коврове благоприятно сказывается на образовании новых естественных водоёмов. Прокатившись по городу, мы полюбовались на парочку таких «прудов».
В ВК-сообществе «Подслушано Ковров» сегодня опубликовали фотографию самых настоящих ковровских гейзеров.
Бьют они в районе шестёрки, на стоянке между проходными КМЗ и магазином «Пятёрочка».
Когда мы приехали на место, гейзеры бить уже закончили.
На их месте образовалось небольшое озеро, на берегу которого по-прежнему осталась автостоянка.
Скорее всего, источником подземных водоёмов являются выработавшие свой ресурс трубы водоснабжения.
Отсюда вопрос: когда ждать глобальных раскопок, а вместе с ними вскрытия асфальта, который в нашем городе и так страдает?
А этот не отмеченный на карте водоём достаточно давно расположен по ул. Строителей, рядом с магазином «ЧУМ». Эта лужа, как и многие другие, возникает в половодье и высыхает ближе к лету. В данный момент она обмелела. Вода с асфальта ушла на парковку. А с парковки куда?
Как мы видим, в нашем городе постепенно формируется природная ливневая канализация…
А ещё — это великолепная возможность для изготовления лиричных фотопейзажей…
Дожди, таящий снег, ржавые подземные коммуникации – всё это уже стало причиной провалов в асфальте. Ждём следующих.
Внимание — вопрос.
Фотограф Игорь Селезнёв
В ВК-сообществе «Подслушано Ковров» сегодня опубликовали фотографию самых настоящих ковровских гейзеров.
Бьют они в районе шестёрки, на стоянке между проходными КМЗ и магазином «Пятёрочка».
Когда мы приехали на место, гейзеры бить уже закончили.
На их месте образовалось небольшое озеро, на берегу которого по-прежнему осталась автостоянка.
Скорее всего, источником подземных водоёмов являются выработавшие свой ресурс трубы водоснабжения.
Отсюда вопрос: когда ждать глобальных раскопок, а вместе с ними вскрытия асфальта, который в нашем городе и так страдает?
А этот не отмеченный на карте водоём достаточно давно расположен по ул. Строителей, рядом с магазином «ЧУМ». Эта лужа, как и многие другие, возникает в половодье и высыхает ближе к лету. В данный момент она обмелела. Вода с асфальта ушла на парковку. А с парковки куда?
Как мы видим, в нашем городе постепенно формируется природная ливневая канализация…
А ещё — это великолепная возможность для изготовления лиричных фотопейзажей…
Дожди, таящий снег, ржавые подземные коммуникации – всё это уже стало причиной провалов в асфальте. Ждём следующих.
Внимание — вопрос.
Чей автомобиль уйдёт под землю следующим?
Фотограф Игорь Селезнёв
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