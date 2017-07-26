Водителям на заметку. Движение ограничат

Удачи за рулём!

Дорогу перекроют по улице Туманова на участке от улицы Волго–Донской до улицы МОПРа на время проведения ремонтных работ.Время ограничения: 24 часа (начиная с 8.30 28 июля). Просьба водителям выбирать для проезда дублирующие улицы.Кстати, с 19 июля по 8 августа временно ограничено движение транспорта по улице Фёдорова на участке от улицы Челюскинцев до улицы Дегтярёва. Это связано с проведением работ по ремонту электросетей. Время ограничения: с 9.00 до 16.00.