Воды не будет. «Водоканал» переехал

мы будем умываться из тазиков

Итак, ПАО «Ковровский механический завод» отключит воду 20 мая, 3 июня, 24 июня, 5 августа и 9 сентября, а МУП «Водоканал» 13 мая, 17 июня и 19 августа (Северная насосная станция), 27 мая, 15 июля и 16 сентября (Южная и Юго-Западная насосные станции).Таким образом, первое отключение воды в Коврове будет в субботу 13 мая в северной части города.абонентский отдел «Водоканала» переехал. Он расположен в бывшем здании ПТУ №1 )слева от центральных проходных ОАО ЗиД). Точный адрес: улица Труда, дом 4.График работы: с 8 до 17 часов с понедельника по пятницу. Перерыв — с 12 до 13 часов.Напомним, квитанции раньше оплачивались в кассе на улице Першутова. Переезд связан с тем, что сейчас и на ближайшие 25 лет «Водоканал» — в концессии у завода.