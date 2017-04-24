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Кто, если не они? СтудВесна в Коврове. Видео
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«Будь самым настоящим! Мы зажигаем эту весну» — говорят студенты. «Вперёд и только вперёд!» — поддерживают преподаватели. Тем временем ректор КГТА Елена Лаврищева не готова отставать и готова петь! Масштабная молодёжная движуха в Коврове закончена. Время подвести итоги...
До самого умного и творческого мы ещё доберёмся. А пока, вспомним через что пришлось пройти студентам, чтобы получить призовые места и тот самый кубок!
Итак, 21 апреля в ДК им. Дегтярёва прошёл финал «Студенческой весны — 2017». В течение месяца студенты боролись за звание лучшего. Все пройденные этапы позволили выйти на сцену лучшим из лучших. Вот тогда-то и началась борьба. Показали всё на что способны. Мощно, ярко, интересно!
Начало — необычное. Наверное, впервые за историю существования КГТА, свой талант и умение показали преподавательский состав во главе с солистом — ректором Еленой Лаврищевой.
Песня из легендарного кинофильма «Весна на Заречной улице». Эту песню активно поют во многих городах, приплетая статус флешмоба. Так, недавно пели жители Владимира
флешмоб на вокзале — читать здесь. Ковров теперь тоже в теме, преподаватели — в тренде!
Три блока выступления: музыкальный, театральный, танцевальный. В перерывах награждали победителей научных конференций. Стоить отметить, что в этом году в рамках СВ всего было прочитано 346 доклада. Многие даже занимали призовые места в совершенно разных секциях. Подрастающие кадры. Наука может спать спокойно?!
Право первыми покорять сердца зрителей и жюри было предоставлено энергомеханическому колледжу. Песня о любви «Я буду жить для тебя».
Далее, реп от факультета «Автоматики и электроники», мощное выступление от механико-технологического факультета с песней «30 секунд до Марса». Кстати, Максим Андреев и стал лучшим музыкантом на студенческом фестивале.
Музыкальные номера совершенно разные. От мелодичных до безбашенного рока. «Песня русская, мечтательная льется рекой...» Как же без традиционных русских песен. «От Волги до Енисея» исполнил Тимур Кенжабаев, наверное, фанат Любэ. По итогам фестиваля, лучший вокалист Тимур Кенжабаев.
III место — МТФ
II место — Энерго-механический колледж
I место — АиЭ
Музыкальная номинация сменилась на театральную. В зрительном зале всегда найдётся человек, сердце которого замирает от восторга, как только открывается тяжелый занавес. Это мы про номер «Блуждающие огни». Таинственный блуждающий огонек был причиной многих легенд и преданий. Десятки столетий путешественники рассказывали, как, потеряв дорогу домой в глухом лесу, они нашли путь лишь благодаря пляшущему перед ними огоньку голубого цвета.
Театральный номер факультета «Экономики и менеджмента» показывали не впервые. И каждый раз студенты пытаются доказать, что всё-таки есть жизнь без Интернета. За что и получили номинацию «Освещение актуальных тем». «Автоматика и электроника» радовали зрителей номером «Струны». Какого живётся струнам на гитаре? Плохо или хорошо? Ответ на вопрос знают только студенты из АиЭ.
III место — «Блуждающие огни» (МТФ)
II — «Струны» (АиЭ)
I — «Дорога домой» (МТФ)
Лучший актер — Елена Кормнова
Танцевальные номера оставили на сладкое. Танцевальная номинация проходила в двух категориях: «Массовые танцы» и «Соло/дуэты». Как проходила предфинальная часть мы уже рассказывали — читать здесь. Перейдём к главному — к результатам!
Танцевальная номинация (соло/дуэт):
III место — «Рождение поэзии» (МТФ)
II — «БитлДжус» (АиЭ) и «Сон» (МТФ)
I — «Мир для двоих» (ЭиМ)
Танцевальная номинация (массовые танцы):
III место — «Все на каток» (ЭиМ)
II место — «Дети леса» (МТФ)
I место — «Бал призраков» (АиЭ)
Лучший танцор — Анатолий Жук
Харизматичное исполнение — Елена Кормнова
Ещё тогда на музыкальном этапе GK пророчили победу болельщикам МТФ. Те, кто «болеет душой», переживает за успехи и неудачи. Да, это победа у самого зелёного факультета КГТА. Вот, уже какой год, в этом деле им нет равных!
Самый умный факультет — факультет «Экономики и менеджмента»
Самый спортивный факультет — факультет «Механико-технологический»
Самый творческий факультет — факультет «Автоматики и электроники»
Фотограф Андрей Бубенин
До самого умного и творческого мы ещё доберёмся. А пока, вспомним через что пришлось пройти студентам, чтобы получить призовые места и тот самый кубок!
Итак, 21 апреля в ДК им. Дегтярёва прошёл финал «Студенческой весны — 2017». В течение месяца студенты боролись за звание лучшего. Все пройденные этапы позволили выйти на сцену лучшим из лучших. Вот тогда-то и началась борьба. Показали всё на что способны. Мощно, ярко, интересно!
Начало — необычное. Наверное, впервые за историю существования КГТА, свой талант и умение показали преподавательский состав во главе с солистом — ректором Еленой Лаврищевой.
Песня из легендарного кинофильма «Весна на Заречной улице». Эту песню активно поют во многих городах, приплетая статус флешмоба. Так, недавно пели жители Владимира
Три блока выступления: музыкальный, театральный, танцевальный. В перерывах награждали победителей научных конференций. Стоить отметить, что в этом году в рамках СВ всего было прочитано 346 доклада. Многие даже занимали призовые места в совершенно разных секциях. Подрастающие кадры. Наука может спать спокойно?!
Право первыми покорять сердца зрителей и жюри было предоставлено энергомеханическому колледжу. Песня о любви «Я буду жить для тебя».
Далее, реп от факультета «Автоматики и электроники», мощное выступление от механико-технологического факультета с песней «30 секунд до Марса». Кстати, Максим Андреев и стал лучшим музыкантом на студенческом фестивале.
Музыкальные номера совершенно разные. От мелодичных до безбашенного рока. «Песня русская, мечтательная льется рекой...» Как же без традиционных русских песен. «От Волги до Енисея» исполнил Тимур Кенжабаев, наверное, фанат Любэ. По итогам фестиваля, лучший вокалист Тимур Кенжабаев.
Музыкальная номинация:
III место — МТФ
II место — Энерго-механический колледж
I место — АиЭ
Музыкальная номинация сменилась на театральную. В зрительном зале всегда найдётся человек, сердце которого замирает от восторга, как только открывается тяжелый занавес. Это мы про номер «Блуждающие огни». Таинственный блуждающий огонек был причиной многих легенд и преданий. Десятки столетий путешественники рассказывали, как, потеряв дорогу домой в глухом лесу, они нашли путь лишь благодаря пляшущему перед ними огоньку голубого цвета.
Театральный номер факультета «Экономики и менеджмента» показывали не впервые. И каждый раз студенты пытаются доказать, что всё-таки есть жизнь без Интернета. За что и получили номинацию «Освещение актуальных тем». «Автоматика и электроника» радовали зрителей номером «Струны». Какого живётся струнам на гитаре? Плохо или хорошо? Ответ на вопрос знают только студенты из АиЭ.
Театральная номинация:
III место — «Блуждающие огни» (МТФ)
II — «Струны» (АиЭ)
I — «Дорога домой» (МТФ)
Лучший актер — Елена Кормнова
Танцевальные номера оставили на сладкое. Танцевальная номинация проходила в двух категориях: «Массовые танцы» и «Соло/дуэты». Как проходила предфинальная часть мы уже рассказывали — читать здесь. Перейдём к главному — к результатам!
Танцевальная номинация (соло/дуэт):
III место — «Рождение поэзии» (МТФ)
II — «БитлДжус» (АиЭ) и «Сон» (МТФ)
I — «Мир для двоих» (ЭиМ)
Танцевальная номинация (массовые танцы):
III место — «Все на каток» (ЭиМ)
II место — «Дети леса» (МТФ)
I место — «Бал призраков» (АиЭ)
Лучший танцор — Анатолий Жук
Харизматичное исполнение — Елена Кормнова
Ещё тогда на музыкальном этапе GK пророчили победу болельщикам МТФ. Те, кто «болеет душой», переживает за успехи и неудачи. Да, это победа у самого зелёного факультета КГТА. Вот, уже какой год, в этом деле им нет равных!
Самый умный факультет — факультет «Экономики и менеджмента»
Самый спортивный факультет — факультет «Механико-технологический»
Самый творческий факультет — факультет «Автоматики и электроники»
Следующий шаг — Областная Студенческая Весна. Удачи! Ковров должен быть в ТОПе!
Фотограф Андрей Бубенин
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