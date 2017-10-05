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Воздушные коридоры. Экскурсия за облака
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Ковров и Ковровский район нельзя назвать авиационными. Хотя, на взлетно-посадочную полосу в Доброграде и на расширение производства вертолетов на КЭМЗ мы возлагаем большие надежды.
Тем не менее, авиация давно уже обычное дело. Ежеминутно в среднем в небе находятся около десяти тысяч самолетов.
Миллионы людей каждый день преодолевают сотни и тысячи километров, путешествуя как внутри стран, так и переносясь с одного континента на другой.
Более того, современные интернет-сервисы дают в режиме реального времени узнать, какой лайнер сейчас пролетает над той или иной точкой.
Над территорией Владимирской области пролегают несколько воздушных коридоров, через которые идут маршруты, соединяющие не только Москву с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, но и европейские страны с Китаем, Кореей и Японией. Среди авиакомпаний, чьи самолеты пролетают над нашим регионом, есть как знаменитые на весь мир «KLM», «Аэрофлот», «Austrian Airlines», так и небольшие, специализирующиеся на чартерных перевозках.
Непосредственно над Ковровом воздушного коридора нет (но, вполне возможно, через несколько лет в окрестностях города будет полноценный аэропорт). А вот Ковровский район входит в зону пролета как пассажирских, так и грузовых самолетов.
Возвращаясь к теме доступности наблюдения за полетами, можно порекомендовать знаменитый сервис www.flightradar24.com или его аналоги. Сервис, созданный шведской компанией «Svenska Resenätverket AB», существует уже десять лет. Как обычно, всё гениальное просто. Принцип работы у сайта такой: все самолеты, отслеживаемые системой, оснащаются специальными датчиками ADS-B, которые в свою очередь отслеживаются полутысячью наземными станциями.
В течение доли секунды станции передают информацию о лайнер на центральный сервер. В итоге мы видим желтые самолетики на экране. Правда есть воздушные суда, которые мы никогда не увидим на мониторе. Речь о частных и военных самолетах, а также о лайнерах глав государств и правительств. Сервис работает во всех браузерах ПК, а также доступен через приложения для Mac OS X, iOS, Android и Windows.
Кстати, популярность «ФлайРадару» принесло извержение исландского вулкана с труднопроизносимым названием Эйяфьядлайёкюдль в апреле 2010 года. Тогда сервис использовали сотни СМИ для описания текущей ситуации в небе над Европой. Дальнейшие всплески внимания к сайту, как правило, были связаны с авиапроисшествиями.
Также советуем посмотреть видеовизуализацию этого безумного, безумного, безумного, при этом точного как швейцарские часы, движения.
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