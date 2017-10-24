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Впереди целых три дня выходных?!

Екатерина Кокшарова
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4 ноября — День народного единства. А значит, выходные начинаются. Впереди — три выходных и один сокращённый рабочий день.



День народного единства выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник. Ковровчане смогут отдохнуть 4,5 и 6 ноября. В пятницу, 3 ноября, рабочий день сокращается на час.

Для тех, кто даже и не знал о существовании этого праздника. Или просто знает, что в начале ноября когда-то там выходной. Но почему? Неизвестно. Выходной и выходной. Мол, зачем лишняя информация?

Так вот, День народного единства празднуется с 2005 года. Праздник отсылает нас к далёкому 1612.



4 ноября по новому стилю — освобождение русских земель от иноземных захватчиков. Подробнее, читаем здесь.

Читаем историю, планируем выходные!

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