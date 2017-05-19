Обо всём

Время тазиков. График отключения воды изменён

Вероника Никитина
0 564
В график остановки водозаборных сооружений Коврова внесли изменения. Об этом сегодня сообщили в мэрии.


Фото из открытых источников

Напомним, в первый раз администрация опубликовала график остановки водозаборных станций Коврова в целях проведения профилактических и капитальных работ в начале мая. Однако первое отключение 13 мая в северной части города не состоялось из-за похолодания.

Итак, когда же в Коврове отключат воду?

В северной части города воду отключат 27 мая, 19 августа. Южная и юго-западная станции отключаются 17 июня, 15 июля, 16 сентября.

ПАО «Ковровский механический завод» проинформировал об остановке водозаборных сооружений на профилактику 3 и 24 июня, 5 августа и 9 сентября.

Таким образом, в первый раз в 2017 году воду отключат в субботу 27 мая в северной части города.

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.