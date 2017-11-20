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Из Коврова с коврами. Би-2 с любовью
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Так уж получилось, что те, кто ранее никогда не был и не слышал о Коврове, что на правом берегу реки Клязьмы, удивляет, что наш город богат вовсе не коврами: теми, что на стенах и на полу.
Ковров не входит в список городов Золотого кольца России, тем не менее заслуживает внимания и посещения любопытных путешественников.
Представим. Приезжаешь в другой город, знакомишься с новыми друзьями и зовёшь их в гости: «Go к нам в Ковёр!» И невольно понимаешь, что нужно собираться. Непременно захватить с собой парочку ковров. А то вдруг ковровчане не поймут.
Как это сделала группа «Би-2». На концерт в ЛД музыканты приехали не с пустыми руками. Для финальной фотографии со зрителями на сцену вынесли ковры.
Чуть позже она появилась в группе «Би-2» в ВК. Ковровчане не обиделись на любимых музыкантов! А жители других городов, гадают: с чем же «Би-2» приедет, например, в Краснодар?
А было дело, когда приходилось доказывать, что Ковров — всё-таки город.
Тем не менее, в том же паблике (с подписчиками изо всей страны), где размещено это видео, можно встретить и такие комментарии:
В Ковров не прилетают на ковре-самолёте. После ДТП не сдают в химчистку. Просто в XVI столетии село Рождественское было отдано во владение князьям Ковровым и по имени новых владельцев село Рождественское стало называться Коврово, а 1 сентября 1778 года село получило статус уездного города.
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