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Всероссийский географический диктант-2017. Где и когда?

Екатерина Кокшарова
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Ковровчане смогут проверить свои знания в области географии. 26 ноября в 12:00 на базе энергомеханического колледжа пройдет акция «Всероссийский географический диктант».



Масштабная образовательная акция проводится Русским географическим обществом в третий раз. Диктант будет включать в себя 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. Ее цель — оценка уровня географической грамотности населения.

Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов.

Второй направлен на проверку умений работать с картой.

Третий — на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.



В 11:00 — начало регистрации участников в фойе энергомеханического колледжа академии, расположенного по адресу: ул. Шмидта, 48, четырехэтажное здание, 2 этаж. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность и черную гелевую ручку.

Контакты для получения подробной информации: 3-19-63 — организаторы площадки в энергомеханическом колледже. Официальная информация о диктанте есть на сайте Русского географического общества.

Сдай географию на «отлично»!


Подготовлено по данным пресс-службы КГТА

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