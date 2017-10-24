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Всероссийский географический диктант-2017. Где и когда?
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Масштабная образовательная акция проводится Русским географическим обществом в третий раз. Диктант будет включать в себя 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. Ее цель — оценка уровня географической грамотности населения.
Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов.
Второй направлен на проверку умений работать с картой.
Третий — на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.
В 11:00 — начало регистрации участников в фойе энергомеханического колледжа академии, расположенного по адресу: ул. Шмидта, 48, четырехэтажное здание, 2 этаж. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность и черную гелевую ручку.
Контакты для получения подробной информации: 3-19-63 — организаторы площадки в энергомеханическом колледже. Официальная информация о диктанте есть на сайте Русского географического общества.
Сдай географию на «отлично»!
Подготовлено по данным пресс-службы КГТА
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