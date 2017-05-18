Вы не замерзли? Отопление отключают

А у вас дома тепло?

Соответствующее распоряжение было подписано сегодня главой города Анатолием Зотовым. Напомним, С 10 мая в Коврове возобновили теплоснабжение объектов социальной сферы.Это решение было необходимо из-за резкого похолодания и заморозков. Тепло поступило в шесть зданий детских садов, три школы, роддом, Ковровскую городскую больницу №1, Ковровский специальный дом интернат для престарелых и инвалидов.Поскольку холода не отступали, с 12 мая была запущена ещё 51 котельная, обеспечивающая теплоснабжением жилищный фонд Коврова и социальные объекты.Две котельные (ОАО «ДСК», ООО «КЭТК») не были запущены из-за утечки теплоносителя и проведения плановых ремонтных работ. 15 мая из-за аварий на сетях теплоснабжения не отапливалось 78 жилых домов и один детский садик (на территории Ковров-8), поясняют в администрации.