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Разыскиваются очевидцы! НЛО не видели? Видео
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На вопрос о том, что стало самой обсуждаемой новостью прошлой ночи, вероятно, большинство скажут: гроза. Это так. Но помимо яркого, но всё же вполне заурядного погодного явления, в небе над нашим регионом вскоре после полуночи было замечено кое-что покруче вспышек молний.
Внимание привлёк пост одного из пользователей ВК. Молодой человек утверждал не много, не мало — видел НЛО. Более того, успел снять видео полёта «тарелки», которое снабдил комментарием, что, мол, пребывает в шоке:
Скажем честно: у нас волосы особо не шевелились. Мало ли в сети подобных «фейк-ньюс»?
Но мы провели небольшую проверку. И поскольку вы сейчас читаете эти строки, информация вполне заслуживает, если не доверия, но права на обнародование. Для начала — пруф.
Как видите, если это и фантазия, то не наша. У автора поста, отображённого на скриншоте, есть имя и фамилия. Это житель Владимира Денис Травин.
Его ночные бдения уже привлекли внимание нескольких владимирских пабликов. Но там просто скопировано сообщение, мол, хотите верьте, хотите проверьте. Мы проверили. Точнее, связались с Денисом, чтобы лично убедиться в факте съёмки и достоверности эмоций снимавшего. Кстати, вот это самое видео:
А вот этот самый Денис:
GK: Денис, вы подтверждаете, что действительно снимали то, что выложили в ВК? Это не компьютерная графика?
— Конечно же, подтверждаю! Я сам в шоке. Этой ночью была сильная гроза. Я вышел на балкон, чтобы посмотреть, насколько сильный ливень. Вижу, как справа со стороны Суздаля вылетело три объекта на огромной скорости. Они, то сближались друг с другом, то отдалялись. При этом постоянно меняли траекторию. Летели строго в одном направлении, как единое целое. Скрылись они в направлении выезда из города в сторону Москвы. Пролёт всего города занял примерно 5-7 секунд. Представляете? При этом, абсолютно бесшумно!
GK: Может, это всё же, блики от стекла?
— Я тоже так подумал. Открыл окно и тогда убедился, что блики тут совсем не при чем. Под рукой в тот момент не оказалось ни телефона, ни фотоаппарата. Спустя несколько минут я вернулся на балкон, но уже с «мыльницей». Не так чётко всё видно, да и время нужное упустил. Но кое-что всё-таки удалось снять. К сожалению, ночью снять такие не слишком яркие источники света не так-то просто…
Судя по фото профиля в ВК, Денис человек творческий, любитель путешествий.
Причём, не только «по маршрутам внутреннего туризма».
Вот спрашивается, почему, когда Денис на слона забрался, смартфон был под рукой, а тут — вселенское событие, и ничего кроме «мыльницы» не нашлось?! Где он только в наш цифровой век откопал, эту «мыльницу»…
Пример Дениса — другим наука! Никогда не расставайтесь с вашими смартфонами и прочими гаджетами. И вы будете готовы к любым неожиданностям. Даже инопланетные пришельцы не смогут застать вас врасплох!
Кстати, по мнению ряда уфологов, напрасно доверчивые земляне так гостеприимно ждут встречи с «братьями по разуму». Ещё очень большой вопрос, что «братьям» наши обнимашки так нужны. Вернее всего, злокозненные гуманоиды, даже и не снисходят до личных визитов на нашу благословенную планету. Так, беспилотники с целью пронюхать что-нибудь, гоняют, да и всё…
Внимание привлёк пост одного из пользователей ВК. Молодой человек утверждал не много, не мало — видел НЛО. Более того, успел снять видео полёта «тарелки», которое снабдил комментарием, что, мол, пребывает в шоке:
Сегодня, 17-го июля, в 0.50 ночи после сильной грозы я сначала увидел, а потом через 15 минут заснял НЛО над Владимиром. Видео снял на «мыльницу» Canon PowerShot D20. Да, качество так себе, но всё видео подлинное от и до. Съемку вёл из района Доброе в сторону Тандема. Обычно не очень верится в такое, или воспринимается достаточно спокойно. Но когда видишь это своими глазами — волосы шевелятся.
Скажем честно: у нас волосы особо не шевелились. Мало ли в сети подобных «фейк-ньюс»?
Но мы провели небольшую проверку. И поскольку вы сейчас читаете эти строки, информация вполне заслуживает, если не доверия, но права на обнародование. Для начала — пруф.
Как видите, если это и фантазия, то не наша. У автора поста, отображённого на скриншоте, есть имя и фамилия. Это житель Владимира Денис Травин.
Его ночные бдения уже привлекли внимание нескольких владимирских пабликов. Но там просто скопировано сообщение, мол, хотите верьте, хотите проверьте. Мы проверили. Точнее, связались с Денисом, чтобы лично убедиться в факте съёмки и достоверности эмоций снимавшего. Кстати, вот это самое видео:
А вот этот самый Денис:
GK: Денис, вы подтверждаете, что действительно снимали то, что выложили в ВК? Это не компьютерная графика?
— Конечно же, подтверждаю! Я сам в шоке. Этой ночью была сильная гроза. Я вышел на балкон, чтобы посмотреть, насколько сильный ливень. Вижу, как справа со стороны Суздаля вылетело три объекта на огромной скорости. Они, то сближались друг с другом, то отдалялись. При этом постоянно меняли траекторию. Летели строго в одном направлении, как единое целое. Скрылись они в направлении выезда из города в сторону Москвы. Пролёт всего города занял примерно 5-7 секунд. Представляете? При этом, абсолютно бесшумно!
GK: Может, это всё же, блики от стекла?
— Я тоже так подумал. Открыл окно и тогда убедился, что блики тут совсем не при чем. Под рукой в тот момент не оказалось ни телефона, ни фотоаппарата. Спустя несколько минут я вернулся на балкон, но уже с «мыльницей». Не так чётко всё видно, да и время нужное упустил. Но кое-что всё-таки удалось снять. К сожалению, ночью снять такие не слишком яркие источники света не так-то просто…
Судя по фото профиля в ВК, Денис человек творческий, любитель путешествий.
Причём, не только «по маршрутам внутреннего туризма».
Вот спрашивается, почему, когда Денис на слона забрался, смартфон был под рукой, а тут — вселенское событие, и ничего кроме «мыльницы» не нашлось?! Где он только в наш цифровой век откопал, эту «мыльницу»…
Пример Дениса — другим наука! Никогда не расставайтесь с вашими смартфонами и прочими гаджетами. И вы будете готовы к любым неожиданностям. Даже инопланетные пришельцы не смогут застать вас врасплох!
Кстати, по мнению ряда уфологов, напрасно доверчивые земляне так гостеприимно ждут встречи с «братьями по разуму». Ещё очень большой вопрос, что «братьям» наши обнимашки так нужны. Вернее всего, злокозненные гуманоиды, даже и не снисходят до личных визитов на нашу благословенную планету. Так, беспилотники с целью пронюхать что-нибудь, гоняют, да и всё…
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