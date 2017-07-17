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Разыскиваются очевидцы! НЛО не видели? Видео

Екатерина Кокшарова
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На вопрос о том, что стало самой обсуждаемой новостью прошлой ночи, вероятно, большинство скажут: гроза. Это так. Но помимо яркого, но всё же вполне заурядного погодного явления, в небе над нашим регионом вскоре после полуночи было замечено кое-что покруче вспышек молний.



Внимание привлёк пост одного из пользователей ВК. Молодой человек утверждал не много, не мало — видел НЛО. Более того, успел снять видео полёта «тарелки», которое снабдил комментарием, что, мол, пребывает в шоке:

Сегодня, 17-го июля, в 0.50 ночи после сильной грозы я сначала увидел, а потом через 15 минут заснял НЛО над Владимиром. Видео снял на «мыльницу» Canon PowerShot D20. Да, качество так себе, но всё видео подлинное от и до. Съемку вёл из района Доброе в сторону Тандема. Обычно не очень верится в такое, или воспринимается достаточно спокойно. Но когда видишь это своими глазами — волосы шевелятся.

Скажем честно: у нас волосы особо не шевелились. Мало ли в сети подобных «фейк-ньюс»?

Но мы провели небольшую проверку. И поскольку вы сейчас читаете эти строки, информация вполне заслуживает, если не доверия, но права на обнародование. Для начала — пруф.



Как видите, если это и фантазия, то не наша. У автора поста, отображённого на скриншоте, есть имя и фамилия. Это житель Владимира Денис Травин.

Его ночные бдения уже привлекли внимание нескольких владимирских пабликов. Но там просто скопировано сообщение, мол, хотите верьте, хотите проверьте. Мы проверили. Точнее, связались с Денисом, чтобы лично убедиться в факте съёмки и достоверности эмоций снимавшего. Кстати, вот это самое видео:



А вот этот самый Денис:



GK: Денис, вы подтверждаете, что действительно снимали то, что выложили в ВК? Это не компьютерная графика?

— Конечно же, подтверждаю! Я сам в шоке. Этой ночью была сильная гроза. Я вышел на балкон, чтобы посмотреть, насколько сильный ливень. Вижу, как справа со стороны Суздаля вылетело три объекта на огромной скорости. Они, то сближались друг с другом, то отдалялись. При этом постоянно меняли траекторию. Летели строго в одном направлении, как единое целое. Скрылись они в направлении выезда из города в сторону Москвы. Пролёт всего города занял примерно 5-7 секунд. Представляете? При этом, абсолютно бесшумно!

GK: Может, это всё же, блики от стекла?

— Я тоже так подумал. Открыл окно и тогда убедился, что блики тут совсем не при чем. Под рукой в тот момент не оказалось ни телефона, ни фотоаппарата. Спустя несколько минут я вернулся на балкон, но уже с «мыльницей». Не так чётко всё видно, да и время нужное упустил. Но кое-что всё-таки удалось снять. К сожалению, ночью снять такие не слишком яркие источники света не так-то просто…

Судя по фото профиля в ВК, Денис человек творческий, любитель путешествий.

Фото ВК Дениса Травина

Причём, не только «по маршрутам внутреннего туризма».

Фото ВК Дениса Травина

Вот спрашивается, почему, когда Денис на слона забрался, смартфон был под рукой, а тут — вселенское событие, и ничего кроме «мыльницы» не нашлось?! Где он только в наш цифровой век откопал, эту «мыльницу»…

Пример Дениса — другим наука! Никогда не расставайтесь с вашими смартфонами и прочими гаджетами. И вы будете готовы к любым неожиданностям. Даже инопланетные пришельцы не смогут застать вас врасплох!

Кстати, по мнению ряда уфологов, напрасно доверчивые земляне так гостеприимно ждут встречи с «братьями по разуму». Ещё очень большой вопрос, что «братьям» наши обнимашки так нужны. Вернее всего, злокозненные гуманоиды, даже и не снисходят до личных визитов на нашу благословенную планету. Так, беспилотники с целью пронюхать что-нибудь, гоняют, да и всё…



А вы прошлой ночью ничего из неопознанной посуды в небе не видели?..

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