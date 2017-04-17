Выходные на носу. Как отдыхаем в мае?

Хорошей погоды, собирайте друзей и все на шашлыки!

Нас ждут три дня выходных.Правда депутаты уверены, что их гораздо больше. Целых семь, ведь 1 мая выпадает на понедельник. Перед этим выходные тоже стоит посчитать. В общем, это три дня майских праздников.8 и 9 мая — два официальных выходных, это будет понедельник и вторник. Плюс классический уикенд: суббота и воскресенье. Итого, по мнению властей семь выходных. Вот такая математика!Как вы думаете, когда-нибудь вернёмся то время, когда праздничными днями считались не только 1 мая, но и два дня после? Каникулы получались бы не такими прерванными.P.S: Не забываем убирать за собой после шашлычных «тусовок». Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!