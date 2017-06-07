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В спячку не впадать! Долгие выходные
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На этой неделе нас ожидают длинные выходные. Трёхдневный уик-энд продлится с 10 по 12 июня включительно.
Понедельник 12 июня — День России.
Таким образом, следующая рабочая неделя будет длиться четыре дня — со вторника 13 июня по пятницу 16 июня.
Пятница 9 июня не является предпраздничным сокращенным рабочим днём, сообщает Роструд.
Кстати, в Коврове 11-12 июня, в рамках празднования Дня России, пройдёт цикл мероприятий. Так, 11 июня в 21.00 ковровчан ждёт кинопоказ под открытым небом (ул. Космонавтов, 2/3, около памятника З. Космодемьянской).
12 июня официальная программа более насыщенная:
– 11.00, площадь Победы – площадь 200-летия Коврова, праздничное шествие «Марш российского флага»;
– 11.30, концерт «Вперёд, Россия», площадь 200-летия Коврова;
– 12.30, концерт «Любовь к России в сердце у меня!», Сенная площадь;
– 13.00, концерт в рамках Дня России, площадь перед ДКиТ «Родина»;
– 16.00, благотворительный театральный проект «Сказки с фортепиано» в рамках Международного фестиваля детского творчества и искусств для детей «Чунга-Чанга», музыкальная школа №1;
– 20.00, кинопоказ под открытым небом (м-н «Текстильщик» (ул. Белинского, 18).
Понедельник 12 июня — День России.
Таким образом, следующая рабочая неделя будет длиться четыре дня — со вторника 13 июня по пятницу 16 июня.
Пятница 9 июня не является предпраздничным сокращенным рабочим днём, сообщает Роструд.
Кстати, в Коврове 11-12 июня, в рамках празднования Дня России, пройдёт цикл мероприятий. Так, 11 июня в 21.00 ковровчан ждёт кинопоказ под открытым небом (ул. Космонавтов, 2/3, около памятника З. Космодемьянской).
12 июня официальная программа более насыщенная:
– 11.00, площадь Победы – площадь 200-летия Коврова, праздничное шествие «Марш российского флага»;
– 11.30, концерт «Вперёд, Россия», площадь 200-летия Коврова;
– 12.30, концерт «Любовь к России в сердце у меня!», Сенная площадь;
– 13.00, концерт в рамках Дня России, площадь перед ДКиТ «Родина»;
– 16.00, благотворительный театральный проект «Сказки с фортепиано» в рамках Международного фестиваля детского творчества и искусств для детей «Чунга-Чанга», музыкальная школа №1;
– 20.00, кинопоказ под открытым небом (м-н «Текстильщик» (ул. Белинского, 18).
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