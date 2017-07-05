Выпускники, восемь суток и «Mitsubishi Pajero»

Управляя автомобилем Митсубиси, приехал к Дмитриевскому собору. И, увидев, что у собора установлена бетонная лестница, решил испытать свои автомобиль на проходимость. Направил его на лестничный марш, заехав на смотровую площадку, развернул автомобиль, съехал вниз на дорогу по газону — рассказывает хулиган в своих письменных объяснениях.

Интересно, если бы выпускники ФСБ катались на белых «Волгах», то их похвалили бы?

Ночью 29 июня 30-летний владимирец на Mitsubishi Pajero заехал по лестнице на смотровую площадку у Дмитриевского собора. Сам акт лестничного вандализма был зафиксирован на камеру наружного наблюдения. Она установлена на Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В итоге — лестницы нет, а мужчина арестован на восемь суток.Что только мы не думали: и то что автохулиган насмотрелся рекламы NISSAN X-TRAIL, и «сбой в работе навигатора — повёл по кратчайшей дороге» или вот ещё одно одно могло бы быть оправданием — «Решил отдать дань исторической традиции». Но владимирский лихач выдвинул четвёртую версию:2 июля автохулигана задержали, мужчина свою вину признал.Ещё один случай поверг в шок не только Владимир, автохулиганов-выпускников бурно обсуждают и в Коврове. 30 июня на свой выпускной молодые ребята, курсанты Владимирского юридического института ФСИН проехались колонной автомобилей с флагами, перекрыв движение. Им правила не нужны, да и красный сигнал светофора посчитали лишним. Или перепутали с зелёным.Пока известны только двое участников «парада тщеславия». Остальные — в отпуске. И остальных «виновников торжества» полиция будет искать только через месяц.Что грозит нарушителям? Проверка покажет. Возможно, какие-то дисциплинарные взыскания…Зато парни более патриотично себя повели: в форме, размахивая флагом РФ. Напомним, тот случай в Москве: как лейтенанты на люксовых внедорожниках «Гелендвагенов». Их более около 30. Ровным строем едут по московским трассам, играют в «шашечки», выстраиваются в ряд, резко трогаются с места. Наглухо тонированные стекла авто приспущены, а в салонах видны крепкие молодые — выпускники академии Федеральной службы безопасности.Что это было? Зачем? И откуда у лейтенантов-выпускников деньги на такие машины? Богатые родители? Или аренда? Аренда с водителем стоит 1300 рублей в час. Без — 13 500 в сутки.Как, оказалось — это не аренда, а водители — это собственники машин, и они же сами являлись когда-то давно выпускниками Федеральной службы безопасности. Ну что ж, достойная смена подросла?