Высокие технологии дошли до Коврова

решил поставить

Нужны еще подробности? Welcome в «Континент» на Строителей, 28.

Всем известная строительная компания «Континент» каждый раз находит и предлагает что-то такое, чего доселе народ не видывал. Вот и этот апрель не стал исключением.3 апреля компания объявила о старте продаж своего нового, высокотехнологичного жилого комплекса «Акварели».Для тех, кто еще не в курсе — это будут три 17-этажки прямо напротив 21 школы. Дети смогут ходить в школу, практически спускаясь на лифте.И сегодня компания открыла бронирование и продажи квартир в первом доме комплекса, расположенного на улице Строителей, 45. Посмотрим, чем же он так хорош и уникален?Не слышали? Мы – тоже. И поэтому загуглили, чтобы узнать подробности. И вот что оказалось: весь мир уже давно так строит, а в Коврове только «Континент» — родоначальник новых, высоких технологий. И это здорово!В общем, вкратце про преимущества монолита: данная технология позволяет сделать высотки более жесткими, огнеупорными, устойчивыми к колебаниям и долговечными. Срок службы дома увеличивается до 150 лет. Плюс монолитное домостроение – это всегда простор для фантазий и архитектурных дизайнерских находок, потому что можно создавать любые планировки в квартирах. А еще монолит строится без швов, что улучшает шумоизоляцию в квартирах и позволяет лучше сохранять тепло.Кстати о шуме в квартире, ЖК «Акварели» «Континент» снабдил еще одной доп. опцией:Это значит: никакого шума соседей за стенкой, сверху и снизу. Полное спокойствие! А все потому, что для жителей этого дома проектная группа компании разработала специальную улучшенную, 3-х слойную кладку межквартирных стен и звукоизоляцию полов, благодаря которой в своей квартире вы сможете делать все, что вам заблагорассудится, не боясь, что вас услышат. Наконец-то!В ЖК «Акварели» есть квартиры изначально со свободной планировкой, есть классика жанра и квартиры с кухнями-столовыми, так сказать на любой вкус. И тут внимание! Опции: объединение квартир, снести все стены в квартире или изменить планировку еще на этапе строительства — ВОЗМОЖНЫ! Такие инновации стали доступны именно благодаря монолитному типу строительства.А еще «Континент» в новом доме позаботился о комфорте будущих жителей по высшему разряду:• входные двериодной из ведущих фирм – «Гардиан»,• окна признанного лидера рынка KBE с профильной системой Эксперт, немецкой фурнитурой Roto NT и теплопакетами,• остекленные лоджии.Даже на слух уже звучит круто!Однако сами квартиры — не единственное место, где «Континент» добавил уюта.Наконец-то, чтобы проверить свой почтовый ящик, не надо брать пакеты в зубы, потому что в подъезде предусмотрены полочки под сумки. А где вы видели зеркало в подъезде? А в «Акварелях» есть. Так сказать, еще одна возможность поправить последние штрихи перед выходом на работу. Вот, казалось бы, простые детали, а сколько удобства!Ну вот, с тем, как здорово будет внутри – разобрались. Теперь посмотрим, что за нововведения ждут нас снаружи:Почти каждый житель новостройки в городе мечтает о заборе вокруг своего дома, чтобы на территории не ошивались незнакомые люди и парковочное место могли занять только жители дома. ЖК «Акварели» здесь однозначно в плюсе. Надо сказать, дом снабдили не только таким гаджетом, как забор с автоматическими воротами, но и видеокамерами, следящими за парковкой и детскими площадками. А на подъездах будет установлен видеодомофон.Да, проблема парковки существует в каждом городе, да что уж греха таить, в каждом дворе. Но «Континент» и здесь постарался, максимально увеличив парковку.Суперэкономичная энергоэффективная крышная газовая котельная, яркие фасады с отделкой по технологии ЛАЭС, современные детские площадки и развитая инфраструктура района: соседство с самой престижной школой в Коврове и новым детским садом, Первым Клиническим Медицинским Центром, ФОКом «Молодежный». В шаговой доступности от дома торговые центры, магазины и супермаркеты.Вот такой вот ЖК «Акварели» скоро появится в нашем городе! Дом не просто комфорт-класса, а высокотехнологичный, с множеством функциональных особенностей, да таких, что как-то сразу захотелось жить по-человечески!Отвечаем: на старте продаж на покупку квартир в этом доме действует сразу 2 беспрецедентных предложения: скидка 1000 рублей с каждого квадратного метра и еще 7% на первоначальный взнос.Символично, что в этом году, а именно, 4 апреля, если быть точными, СК «Континент» отмечает свой 14-тый День Рождения. Компания уже больше 10 лет возводит дома и меняет облик города, строит современные квартиры и в честь этого приготовила жителям города особенные подарки!И это не только старт продаж высокотехнологичных «Акварелей», но и открытие ТРЦ «Мандарин» вместе с детским развлекательным центром «Маленькие личности» и семейным кафе «Довольный кот», а еще различные скидки и спецпредложения на все дома компании. Самая необычная из акций – терраса в подарок покупателям дуплекса в микрорайоне «Славный».Публикуется на правах рекламы