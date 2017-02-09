Летний поцелуй и рассвет в Глебово

Номинация «Родные просторы»

Номинация «Лица моего города»

Номинация «Любимый город»

«Я люблю тебя, Россия!»

В конкурсе были представлены две возрастные категории: младшая для ребят до 17 лет и старшая. Возраст участников – от 12 до 60 лет.— Военно-патриотический центр им. Г.С. Шпагина, который работает на базе кафедры «Машиностроение» КГТА имени В.А. Дегтярева;— Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов академии;— Молодежный совет при главе города Коврова.В состав жюри были приглашены фотографы1 место – Илья Чернышенко (КТК), работа «Рассвет в Глебово»;2 место – Екатерина Мишина (ООШ №2), работа «В пойме реки» и Анна Данилова (СОШ №8), работа «Закат на реке Клязьме»;3 место – Никита Лебедев (СОШ №8), работа «Не колючий – светло-синий по ветвям развешан иней» и Смирнов Денис (гимназия №1), работа «Светит месяц, светит ясно».1 место – Александр Каширцев (КГТА), работа «Просторы родного края»;2 место – Александр Годовицын (ВНИИ «Сигнал»), работа «Гармония природы»;3 место – Алексей Гаврилов (ТД «Аскона»), работа «Летний поцелуй».1 место – Полина Ерисова (ДЮЦ «Гелиос», педагог Н.А. Трошина), работа «Юные патриоты России»;2 место – Александр Рындин (ККСТ), работа «Ковровские таланты»;3 место – Полина Ерисова (ДЮЦ «Гелиос», педагог Н.А. Трошина), работа «9 мая».1 место – Ирина Калибова (ККСТ), работа «Путь к профессионализму»;2 место – Андрей Крюков (СОШ №19), работа «Юная лыжница»;3 место – Роман Лавров(ВНИИ «Сигнал»), работа «Хорошо!».1 место – Ирина Илюхина (ККСТ), работа «Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы»;2 место – Ирина Илюхина (ККСТ), работа «Храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери»;3 место – Илья Чернышенко (КТК), работа «Вид с Клязьмы на Спасо-Преображенский собор».1 место – Алексей Гаврилов (ТД «Аскона»), работа «В памяти»;2 место – Роман Лавров (ВНИИ «Сигнал»), работа «Наследие»;3 место – Олег Куликов (ВНИИ «Сигнал»), работа «Рассвет в Больших Всегодичах».Информация и фотографии предоставлены пресс-службой КГТА