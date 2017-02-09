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Летний поцелуй и рассвет в Глебово

Anna_Kalinina
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В Коврове прошёл фотоконкурс «Я люблю тебя, Россия!». Всего было представлено восемьдесят четыре работы.

Александр Годовицын «Гармония природы»

В конкурсе были представлены две возрастные категории: младшая для ребят до 17 лет и старшая. Возраст участников – от 12 до 60 лет.

Организаторы конкурса:

— Военно-патриотический центр им. Г.С. Шпагина, который работает на базе кафедры «Машиностроение» КГТА имени В.А. Дегтярева;
— Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов академии;
— Молодежный совет при главе города Коврова.

В состав жюри были приглашены фотографы Дмитрий Феофанов, Евгений Соколов, Александр Илларионов и Олег Железнов.

Номинация «Родные просторы»


Младшая возрастная категория:

«Рассвет в Глебово»

1 место – Илья Чернышенко (КТК), работа «Рассвет в Глебово»;
2 место – Екатерина Мишина (ООШ №2), работа «В пойме реки» и Анна Данилова (СОШ №8), работа «Закат на реке Клязьме»;
3 место – Никита Лебедев (СОШ №8), работа «Не колючий – светло-синий по ветвям развешан иней» и Смирнов Денис (гимназия №1), работа «Светит месяц, светит ясно».

Старшая возрастная группа:

«Просторы родного края»

1 место – Александр Каширцев (КГТА), работа «Просторы родного края»;
2 место – Александр Годовицын (ВНИИ «Сигнал»), работа «Гармония природы»;
3 место – Алексей Гаврилов (ТД «Аскона»), работа «Летний поцелуй».

Номинация «Лица моего города»


Младшая возрастная категория:

«Юные патриоты России»

1 место – Полина Ерисова (ДЮЦ «Гелиос», педагог Н.А. Трошина), работа «Юные патриоты России»;
2 место – Александр Рындин (ККСТ), работа «Ковровские таланты»;
3 место – Полина Ерисова (ДЮЦ «Гелиос», педагог Н.А. Трошина), работа «9 мая».

Старшая возрастная группа:

«Путь к профессионализму»

1 место – Ирина Калибова (ККСТ), работа «Путь к профессионализму»;
2 место – Андрей Крюков (СОШ №19), работа «Юная лыжница»;
3 место – Роман Лавров(ВНИИ «Сигнал»), работа «Хорошо!».

Номинация «Любимый город»


Младшая возрастная категория:

«Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы»

1 место – Ирина Илюхина (ККСТ), работа «Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы»;
2 место – Ирина Илюхина (ККСТ), работа «Храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери»;
3 место – Илья Чернышенко (КТК), работа «Вид с Клязьмы на Спасо-Преображенский собор».

Старшая возрастная группа:

«В памяти»

1 место – Алексей Гаврилов (ТД «Аскона»), работа «В памяти»;

2 место – Роман Лавров (ВНИИ «Сигнал»), работа «Наследие»;

3 место – Олег Куликов (ВНИИ «Сигнал»), работа «Рассвет в Больших Всегодичах».

Алексей Гаврилов «Летний поцелуй»

«Я люблю тебя, Россия!»


Информация и фотографии предоставлены пресс-службой КГТА

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