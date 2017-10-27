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Медколледжу 85 лет! Клятва Гиппократа, студенты и врачи
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Сначала немного истории. За несколько дней до торжества департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал текст с символичным заголовком «Ковровскому медицинскому колледжу – 85 лет»:
Ковровский медицинский колледж имени Е.И. Смирнова – одно из старейших учебных заведений Владимирской области. За всё время своего существования медицинский колледж подготовил более 12 тысяч специалистов. 26 октября в Коврове состоится торжественное мероприятие, посвященное 85-летию со дня образования колледжа.
А ещё, по словам Эдуарда Зубова, поступить в Ковровский медколледж стало заметно сложнее. Три человека на место и высокий средний проходной балл.
В колледже пять специальностей: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика» и «Фармация». Классы оснащены медицинскими фантомами-тренажерами, есть роботы-симуляторы родов, муляжи, наглядные пособия, компьютеры, проекторы, интерактивные доски и другое современное необходимое оборудование. Так было прописано в тексте. В конце — поздравление от руководства департамента здравоохранения области.
Теперь вернёмся к торжеству. Собралось очень много студентов, педагогов, были и первые лица города и области, выпускники, друзья. В общем все те, кто всем сердцем болеет за родной колледж. Назначенное время мероприятия — в 14:00. Тем, кто опоздал, было довольно проблематично было найти себе место в зале. Не считая, конечно, «стоячих».
Пока не началось само торжество, мы спросили будущих специалистов: Кто такой хороший медработник? С какими трудностями могут столкнуться будущие специалисты? И кем видят себя студенты лет так через пять?
Анастасия Воронцова, второй курс, специальность «лечебное дело»:
«Мечта детства сбылась! Я скоро стану врачом. Моя семья по профессии — строители, поэтому это мой личный выбор. Люблю оказывать первую помощь. А нас учат делать это грамотно. Говорят, самое сложное — это найти подход к каждому пациенту. Выучусь, проверим!
Ирина Страхова, второй курс, специальность «лечебное дело»:
Хороший врач — это тот, кто получил хорошее достойное образование.
Упс! Девушка в халате. И это даже не приём у врача. Оказывается, эту девушку зовут Мария Тимко, она — выпускница медицинского колледжа. А сейчас работает фельдшером на станции скорой помощи.
Пока можно и работы студентов рассмотреть.
Разные дисциплины и такие разные работы. То это дисциплина «Детские болезни», то «История и Естествознание», «Здоровый человек и его окружение».
А вот это личная работа Анастасии Старовой. Настя — студентка группы 105-А.
ДР без поздравлений не бывает.
Студентов поздравили заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, глава Коврова Анатолий Зотов, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Людмила Никитина, заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова и главврач родильного дома №2 Владимира Ирина Кирюхина.
Людмила Никитина своё поздравление начала со слов: «Ковровский медколледж — в тренде!».
Затем последовали подарки. Вот, например, экокартина.
Благодарственные письма преподавателям колледжа от первого лица города и области. За труд, терпение и силы.
Творческие номера от коллективов ДК. В основном, это вокальные и танцевальные номера. Стоит обратить внимание на японский вальс танцевального клуба «АЯКС». Их танец произвёл впечатлил зрителей.
Во-первых, Япония — страна высокой медицины. Во-вторых, это нарисованная змея на спине. Также имеет смысл. Не хватает лишь рядом со змеёй чаши. Тогда точно получился бы символ медицины. Всё равно, респект!
85 лет медицинскому колледжу! Успехов и процветания!
Фотограф Игорь Селезнев
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