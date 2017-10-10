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За Мурку теперь придётся платить. Много и обязательно?
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Сколько это будет стоить, депутаты пока затрудняются сказать. И когда закон начнёт действовать тоже неизвестно. Но! — В ближайшее время..., — упомянул заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды ГД Владимир Панов.
Как говорят сами же законодатели, эта мера вынужденная и направлена скорее против безответственных владельцев животных. Нередки случаи, когда владельцы бросают своих питомцев на улице или отказываются отвечать за агрессивное поведение, например, своей собаки. Так что, обязательная регистрация остановит рост количества бездомных животных.
Кроме того, в рамках мер по совершенствованию ветеринарной безопасности в Госдуме рассмотрят закон о запрете контактных зоопарков и запрете на содержание диких зверей в квартирах.
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