Запели прямо на вокзале!

Так всё неожиданно. Но мне понравилось! Я сама даже подпевала. Вот бы в Коврове подобное сделали.

Ковров, всё спим?

Так, на днях в соцсетях появилось видео. Артисты исполнили песню из кинофильма «Весна на Заречной улице». Эта акция — в поддержку народов мира. Обычный день, вокзал, каждый в своих мыслях. И тут вступает девушка: «Когда весна придёт, не знаю. Придут дожди. Сойдут снега...»Кстати, ковровчанка Анна Лаврентьева ехала от гостей домой, в Ковров. Купила билеты и ждала электричку.Правда, недовольные всегда найдутся. Что только не предлагали, даже сдать в отделение. Якобы буянят!Продолжаем тему флешмобов во Владимире. В «Мегаторге» очень часто любят их устраивать. Да, до Коврова пока не дошло! К сожалению!