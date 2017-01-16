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Запели прямо на вокзале!
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Все видели, как в аэропорту «Домодедово» устроили танцевальный флешмоб? Сидишь с чемоданами, никого не трогаешь и тут… Танцуют все! Во Владимирской области тоже продолжается череда флешмобов, особенно популярных в больших городах.
Так, на днях в соцсетях появилось видео «Флешмоб на владимирском вокзале». Артисты исполнили песню из кинофильма «Весна на Заречной улице». Эта акция — в поддержку народов мира. Обычный день, вокзал, каждый в своих мыслях. И тут вступает девушка: «Когда весна придёт, не знаю. Придут дожди. Сойдут снега...»
Кстати, ковровчанка Анна Лаврентьева ехала от гостей домой, в Ковров. Купила билеты и ждала электричку.
Правда, недовольные всегда найдутся. Что только не предлагали, даже сдать в отделение. Якобы буянят!
Продолжаем тему флешмобов во Владимире. В «Мегаторге» очень часто любят их устраивать. Да, до Коврова пока не дошло! К сожалению!
Так, на днях в соцсетях появилось видео «Флешмоб на владимирском вокзале». Артисты исполнили песню из кинофильма «Весна на Заречной улице». Эта акция — в поддержку народов мира. Обычный день, вокзал, каждый в своих мыслях. И тут вступает девушка: «Когда весна придёт, не знаю. Придут дожди. Сойдут снега...»
Кстати, ковровчанка Анна Лаврентьева ехала от гостей домой, в Ковров. Купила билеты и ждала электричку.
Так всё неожиданно. Но мне понравилось! Я сама даже подпевала. Вот бы в Коврове подобное сделали.
Правда, недовольные всегда найдутся. Что только не предлагали, даже сдать в отделение. Якобы буянят!
Продолжаем тему флешмобов во Владимире. В «Мегаторге» очень часто любят их устраивать. Да, до Коврова пока не дошло! К сожалению!
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