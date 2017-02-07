Записки 11 «Б». Воспоминания выпускников

Я рядом с оценкой рисую солнышко, слоника, цветочки. Получил двойку? — грустный слоник. «Пятёрку»? — весёлый.

бане

А вы уже встречались со своими одноклассниками?

Многие вечер встречи выпускников уже отметили, кому-то ещё предстоит. А пока предлагаем вспомнить: за что приходилось оправдываться в школе? И какие записи учитель писал в дневник?Каждому есть, что вспомнить. Вместо урока шли играть на школьный двор, заболели именно в день контрольной по математике. А потом писали с серьёзным виноватым видом «объяснительную». Это сейчас мы читаем с улыбкой на лице и ищем свои же собственные ошибки. А тогда-то было всё по-настоящему…Вот такие воспоминания ковровчан. Вопрос тот же: За что приходилось оправдываться в школе? Или вторая версия — «нелепые записки в школе»:С каждым годом выпускники стали встречаться всё реже. Только юбилеи. Обычно сначала приходят в школу на концерт, общаются со своими учителями. И забавляет, когда учитель всё также делает замечания своим экс-выпускникам. После концерта, прямиком в кафе с развлекательной программой. Рядом школьные товарищи, переносишься в те школьные дни на уроки. Воспоминание — понятие деликатное, у каждого оно своё…Порой записи учителей в дневниках просто радуют. Не только ученики могут быть весёлыми. Но и учителя могут проявлять своё чувство юмора не только в устной форме.Вот, например, креативный учитель русского языка и литературы:Друзья, перемены, спонтанные акции протеста против недосоленных котлет в столовке и, если повезет, увлекательное общение с педагогами на страницах главного ученического документа — дневника. Собирайте своих одноклассников… И время вспоминать!В первую субботу февраля мы собираемся с друзьями-одноклассниками в кафе. В бане, конечно, тоже встречаются. У некоторых это даже традиция. Но кафе, как-то привычнее. «Давно, друзья весёлые. Простились мы со школою. Но каждый год мы в свой приходим класс...»