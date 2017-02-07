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Записки 11 «Б». Воспоминания выпускников
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Идём в школу в предвкушении чего-то волшебного, вспоминаем уроки, свою родную парту, учительницу… Всё тот же добрый взгляд, строгий костюм, очки и слышен тот же голос в коридоре: «… завтра в школу родителей!». Казалось бы, столько лет прошло, а ничего не меняется. Февраль — время воспоминаний и объятий со своими давними, а может быть у кого-то недавними, товарищами по парте.
Многие вечер встречи выпускников уже отметили, кому-то ещё предстоит. А пока предлагаем вспомнить: за что приходилось оправдываться в школе? И какие записи учитель писал в дневник?
Каждому есть, что вспомнить. Вместо урока шли играть на школьный двор, заболели именно в день контрольной по математике. А потом писали с серьёзным виноватым видом «объяснительную». Это сейчас мы читаем с улыбкой на лице и ищем свои же собственные ошибки. А тогда-то было всё по-настоящему…
Вот такие воспоминания ковровчан. Вопрос тот же: За что приходилось оправдываться в школе? Или вторая версия — «нелепые записки в школе»:
С каждым годом выпускники стали встречаться всё реже. Только юбилеи. Обычно сначала приходят в школу на концерт, общаются со своими учителями. И забавляет, когда учитель всё также делает замечания своим экс-выпускникам. После концерта, прямиком в кафе с развлекательной программой. Рядом школьные товарищи, переносишься в те школьные дни на уроки. Воспоминание — понятие деликатное, у каждого оно своё…
Порой записи учителей в дневниках просто радуют. Не только ученики могут быть весёлыми. Но и учителя могут проявлять своё чувство юмора не только в устной форме.
Вот, например, креативный учитель русского языка и литературы:
Друзья, перемены, спонтанные акции протеста против недосоленных котлет в столовке и, если повезет, увлекательное общение с педагогами на страницах главного ученического документа — дневника. Собирайте своих одноклассников… И время вспоминать!
В первую субботу февраля мы собираемся с друзьями-одноклассниками в кафе
бане. В бане, конечно, тоже встречаются. У некоторых это даже традиция. Но кафе, как-то привычнее. «Давно, друзья весёлые. Простились мы со школою. Но каждый год мы в свой приходим класс...»
Многие вечер встречи выпускников уже отметили, кому-то ещё предстоит. А пока предлагаем вспомнить: за что приходилось оправдываться в школе? И какие записи учитель писал в дневник?
Каждому есть, что вспомнить. Вместо урока шли играть на школьный двор, заболели именно в день контрольной по математике. А потом писали с серьёзным виноватым видом «объяснительную». Это сейчас мы читаем с улыбкой на лице и ищем свои же собственные ошибки. А тогда-то было всё по-настоящему…
Вот такие воспоминания ковровчан. Вопрос тот же: За что приходилось оправдываться в школе? Или вторая версия — «нелепые записки в школе»:
С каждым годом выпускники стали встречаться всё реже. Только юбилеи. Обычно сначала приходят в школу на концерт, общаются со своими учителями. И забавляет, когда учитель всё также делает замечания своим экс-выпускникам. После концерта, прямиком в кафе с развлекательной программой. Рядом школьные товарищи, переносишься в те школьные дни на уроки. Воспоминание — понятие деликатное, у каждого оно своё…
Порой записи учителей в дневниках просто радуют. Не только ученики могут быть весёлыми. Но и учителя могут проявлять своё чувство юмора не только в устной форме.
Вот, например, креативный учитель русского языка и литературы:
Я рядом с оценкой рисую солнышко, слоника, цветочки. Получил двойку? — грустный слоник. «Пятёрку»? — весёлый.
Друзья, перемены, спонтанные акции протеста против недосоленных котлет в столовке и, если повезет, увлекательное общение с педагогами на страницах главного ученического документа — дневника. Собирайте своих одноклассников… И время вспоминать!
В первую субботу февраля мы собираемся с друзьями-одноклассниками в кафе
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