Затусить на День молодёжи? Программа эвента

вечно молодой!

Место дислокации: парк Дегтярёва

10.00 – 11.00 – Утренняя практика от студии йоги «Воздух» (зеленая зона у эстрады)

– Утренняя практика от студии йоги «Воздух» (зеленая зона у эстрады) 15.00 – 21.00 – Молодёжный фестиваль рок-музыки «АТМОСФЕРА» (малая эстрада)

– Молодёжный фестиваль рок-музыки «АТМОСФЕРА» (малая эстрада) 15.00 – 17.30 – Игры интеллектуального проекта «ДУМЫ» (тайм-кафе «КВЕСТ»)

– Игры интеллектуального проекта «ДУМЫ» (тайм-кафе «КВЕСТ») 19.00 – 21.30 – Игры интеллектуального проекта «ДУМЫ» (тайм-кафе «КВЕСТ»)

– Игры интеллектуального проекта «ДУМЫ» (тайм-кафе «КВЕСТ») 16.00 – 17.00 – Мастер-класс по роуп-скиппингу/спортивной скакалке (хоккейная площадка)

17.00 – 19.00 – Открытые городские соревнования по роуп-скиппингу/спортивной скакалке (хоккейная площадка)

– Открытые городские соревнования по роуп-скиппингу/спортивной скакалке (хоккейная площадка) 17.00 – 19.00 – Открытый турнир по лазертагу (зеленая зона у центрального входа)

– Открытый турнир по лазертагу (зеленая зона у центрального входа) 17.00 – 19.00 ¬– Тест-драйв на сигвеях (аллея по направлению к ДК «Современник»)

17.00 – 20.00 – Открытые игры по фрисби (запасное футбольное поле СК «Металлист»)

– Открытые игры по фрисби (запасное футбольное поле СК «Металлист») 17.00 – 21.00 – Drum collaboration: МК игры на барабанах, синтезаторе и др. (зеленая зона по направлению к ДК «Современник»)

– Drum collaboration: МК игры на барабанах, синтезаторе и др. (зеленая зона по направлению к ДК «Современник») 17.00 – 21.00 – Четвертый открытый микрофон (конкурс «Мастер караоке 2017») (центральный вход)

21.00 – 22.30 – Кинотеатр под открытым небом (зеленая зона у эстрады)

– Кинотеатр под открытым небом (зеленая зона у эстрады) 21.00 – 22.30 – Молодежная дискотека от РРК «Арсенал» (малая эстрада)

– Молодежная дискотека от РРК «Арсенал» (малая эстрада) 17.00 – 20.00 – КвестоФест:

10 лучших настольных игр от тайм-кафе «КВЕСТ»

Триктрак

Гигантский твистер

Открытый городской турнир по «Мафии» (аллея по направлению к ДК «Современник»)

17.00 – 18.00 — CROSSFIT-БИТВА от СЦ «Держава» (малая эстрада)

— CROSSFIT-БИТВА от СЦ «Держава» (малая эстрада) 17.00 – 18.00 – Мастер-класс по степ-интервалу и любительский русский жим от ФЦ «Атлет-Спорт» (зеленая зона у центрального входа)

– Мастер-класс по степ-интервалу и любительский русский жим от ФЦ «Атлет-Спорт» (зеленая зона у центрального входа) 17.00 – 18.00 — Открытые занятия по йоге для детей (спортивная площадка у центрального входа)

— Открытые занятия по йоге для детей (спортивная площадка у центрального входа) 17.00 – 18.00 — Открытые занятия по йоге в гамаке (спортивная площадка у центрального входа)

17.00 – 19.00 — Слэклайн (территория баланса) (зеленая зона у эстрады)

— Слэклайн (территория баланса) (зеленая зона у эстрады) 17.00 – 19.00 — Доска садху (экстримальная практика для новичков) (зеленая зона у эстрады)

— Доска садху (экстримальная практика для новичков) (зеленая зона у эстрады) 19.00 – 20.00 — Презентация программы студии танца «Manhattan» (зеленая зона у центрального входа)

Галереи авторских работ ШИ «Зебра»

Ярмарка- продажа hand-made товаров и сувениров

Творческие мастер-классы

Твистинг и скетчинг

Живая музыка и треки ди-джеев (главная аллея)

Грифельная фотозона (центральная аллея парка)

Баннерая фотозона (центральная аллея парка)

18.00 – 19.00 — Иллюзионное шоу «Приключение Лисы Алисы и Кота Базилио» (зеленая зона у эстрады)

— Иллюзионное шоу «Приключение Лисы Алисы и Кота Базилио» (зеленая зона у эстрады) 19.00 – 20.00 — Шоу мыльных пузырей (зеленая зона у эстрады)

— Шоу мыльных пузырей (зеленая зона у эстрады) 17.00 – 20.00 — Аквагрим + Артпесочница(центральная аллея парка)

… Чек-пойнт. Будет шейкер. Досвидули!

Тут нет ограничений по возрасту. 20, 30, 50,… — всё равно! И в 50 можно неплохо так хайпануть. Главное —состояние души. Это не официальный выходной, кому-то не повезло. Мда. А вот, кто в субботу отдыхает, ловите программу крутой тусы:Жжём. Пикапим. Сейшен не за горами…