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Затусить на День молодёжи? Программа эвента
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Готовим горло. Скоро будем рофлить! Из сэдбоя в настоящий треш? В найках или лабутенах — неважно. Все в парк имени Дегтярёва. 24 июня — День молодёжи. И не забываем чекиниться! Много чекиниться!..
Тут нет ограничений по возрасту. 20, 30, 50,… — всё равно! И в 50 можно неплохо так хайпануть. Главное —
вечно молодой! состояние души. Это не официальный выходной, кому-то не повезло. Мда. А вот, кто в субботу отдыхает, ловите программу крутой тусы:
Фитнес-зона:
17.00 – 20.00 – АРТ-Базар:
17.00 – 21.00 – Инстаграм зона:
Детская зона:
Жжём. Пикапим. Сейшен не за горами…
Тут нет ограничений по возрасту. 20, 30, 50,… — всё равно! И в 50 можно неплохо так хайпануть. Главное —
Место дислокации: парк Дегтярёва
- 10.00 – 11.00 – Утренняя практика от студии йоги «Воздух» (зеленая зона у эстрады)
- 15.00 – 21.00 – Молодёжный фестиваль рок-музыки «АТМОСФЕРА» (малая эстрада)
- 15.00 – 17.30 – Игры интеллектуального проекта «ДУМЫ» (тайм-кафе «КВЕСТ»)
- 19.00 – 21.30 – Игры интеллектуального проекта «ДУМЫ» (тайм-кафе «КВЕСТ»)
- 16.00 – 17.00 – Мастер-класс по роуп-скиппингу/спортивной скакалке (хоккейная площадка)
- 17.00 – 19.00 – Открытые городские соревнования по роуп-скиппингу/спортивной скакалке (хоккейная площадка)
- 17.00 – 19.00 – Открытый турнир по лазертагу (зеленая зона у центрального входа)
- 17.00 – 19.00 ¬– Тест-драйв на сигвеях (аллея по направлению к ДК «Современник»)
- 17.00 – 20.00 – Открытые игры по фрисби (запасное футбольное поле СК «Металлист»)
- 17.00 – 21.00 – Drum collaboration: МК игры на барабанах, синтезаторе и др. (зеленая зона по направлению к ДК «Современник»)
- 17.00 – 21.00 – Четвертый открытый микрофон (конкурс «Мастер караоке 2017») (центральный вход)
- 21.00 – 22.30 – Кинотеатр под открытым небом (зеленая зона у эстрады)
- 21.00 – 22.30 – Молодежная дискотека от РРК «Арсенал» (малая эстрада)
- 17.00 – 20.00 – КвестоФест:
- 10 лучших настольных игр от тайм-кафе «КВЕСТ»
- Триктрак
- Гигантский твистер
- Открытый городской турнир по «Мафии» (аллея по направлению к ДК «Современник»)
Фитнес-зона:
- 17.00 – 18.00 — CROSSFIT-БИТВА от СЦ «Держава» (малая эстрада)
- 17.00 – 18.00 – Мастер-класс по степ-интервалу и любительский русский жим от ФЦ «Атлет-Спорт» (зеленая зона у центрального входа)
- 17.00 – 18.00 — Открытые занятия по йоге для детей (спортивная площадка у центрального входа)
- 17.00 – 18.00 — Открытые занятия по йоге в гамаке (спортивная площадка у центрального входа)
- 17.00 – 19.00 — Слэклайн (территория баланса) (зеленая зона у эстрады)
- 17.00 – 19.00 — Доска садху (экстримальная практика для новичков) (зеленая зона у эстрады)
- 19.00 – 20.00 — Презентация программы студии танца «Manhattan» (зеленая зона у центрального входа)
17.00 – 20.00 – АРТ-Базар:
- Галереи авторских работ ШИ «Зебра»
- Ярмарка- продажа hand-made товаров и сувениров
- Творческие мастер-классы
- Твистинг и скетчинг
- Живая музыка и треки ди-джеев (главная аллея)
17.00 – 21.00 – Инстаграм зона:
- Грифельная фотозона (центральная аллея парка)
- Баннерая фотозона (центральная аллея парка)
Детская зона:
- 18.00 – 19.00 — Иллюзионное шоу «Приключение Лисы Алисы и Кота Базилио» (зеленая зона у эстрады)
- 19.00 – 20.00 — Шоу мыльных пузырей (зеленая зона у эстрады)
- 17.00 – 20.00 — Аквагрим + Артпесочница(центральная аллея парка)
Жжём. Пикапим. Сейшен не за горами…
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