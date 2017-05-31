Осторожно, дети! Завтра ограничат движение

вторник-пятница: с 09-30 до 17-00, без обеда

суббота: с 08-30 до 16-00, без обеда

вторник с 09-30 до 13-00

четверг с 09-30 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00)

суббота с 08-30 до 16-00 (обед с 13-00 до 14-00)

Удачи на дорогах!

В 9.00 и в 11.30 будет ограничено движение по маршруту ул. Либерецкая — Грибоедова — Зои Космодемъянской — Еловая в сторону выезда из города.Это связано с тем, что дети на автобусах в сопровождении ДПС, «скорой» и пожарных поедут в «Солнечный» лагерь. Об этом сегодня рассказали в ГИБДД.Госавтоинспекция также сообщила график работы регистрационно-экзаменационного отдела с 1 июня 2017 года.вторник — суббота (воскресенье, понедельник — выходные дни)вторник – суббота (согласно графика)