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Осторожно, дети! Завтра ограничат движение
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1 июня – Международный день защиты детей. Ещё и первый день лета. Хоть и не являясь официально выходным днем, День защиты детей широко празднуется во многих странах мира. По дороге на работу стоит ознакомиться, где и во сколько ограничат движение.
В 9.00 и в 11.30 будет ограничено движение по маршруту ул. Либерецкая — Грибоедова — Зои Космодемъянской — Еловая в сторону выезда из города.
Это связано с тем, что дети на автобусах в сопровождении ДПС, «скорой» и пожарных поедут в «Солнечный» лагерь. Об этом сегодня рассказали в ГИБДД.
Госавтоинспекция также сообщила график работы регистрационно-экзаменационного отдела с 1 июня 2017 года.
Регистрация транспортных средств:
вторник — суббота (воскресенье, понедельник — выходные дни)
Прием экзаменов:
вторник – суббота (согласно графика)
Выдача, обмен водительского удостоверения:
В 9.00 и в 11.30 будет ограничено движение по маршруту ул. Либерецкая — Грибоедова — Зои Космодемъянской — Еловая в сторону выезда из города.
Это связано с тем, что дети на автобусах в сопровождении ДПС, «скорой» и пожарных поедут в «Солнечный» лагерь. Об этом сегодня рассказали в ГИБДД.
Госавтоинспекция также сообщила график работы регистрационно-экзаменационного отдела с 1 июня 2017 года.
Регистрация транспортных средств:
вторник — суббота (воскресенье, понедельник — выходные дни)
- вторник-пятница: с 09-30 до 17-00, без обеда
- суббота: с 08-30 до 16-00, без обеда
Прием экзаменов:
вторник – суббота (согласно графика)
Выдача, обмен водительского удостоверения:
- вторник с 09-30 до 13-00
- четверг с 09-30 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00)
- суббота с 08-30 до 16-00 (обед с 13-00 до 14-00)
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