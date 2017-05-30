Ждать или не ждать? Вечер. Троллейбус. #яидупешком

Да будет чудо!

Мужик бежит за отъезжающим от остановки автобусом. Женщина ему в окошко кричит:

— Мужчина, вы так смешно бежите, мы тут всем салоном уже уписались!

На что бегущий кричит вдогонку:

— Сейчас укакаетесь, я водитель этого автобуса!

И помните, после 23:00 проезд дорожает...

Нет, про ковровские дороги и ямы — это конечно, отдельная тема. Но даже час ожидания транспорта №2 в 9 вечера — не повод так задерживаться. Люди же ждут. И одна и та же картина вечером. Причём это не только троллейбусы маршрута №2. «Тройку» мы уже тестировали — дела не лучше. Как с «шестёркой» и с «четвёркой».В течение часа-получаса, авось и примчится «рогатый».Если утром ковровчане штурмом берут автобусы, то возвращаясь с работы, мерзнут на остановках. Многие заводчане привыкли ходить пешком. Час-пик, однако. Места всем не хватит. А те, кто работает до восьми, девяти...?Уже после десяти вечера общественного транспорта не дождешься: автобусы не ходят, а троллейбусов на некоторых маршрутах вообще нет. Однако, после долгого ожидания всё-таки приедут и выставят цену за проезд чуть ли не в двойном тарифе.Причина столь долгих ожиданий объясняется тем, что не выгодно в ночное время гонять полупустые троллейбусы. Транспорт муниципальный, убытки компенсировать некому.Есть варианты?! Запасаться терпением и ждать. Во-вторых, в такси нам всегда рады. Ну, и если совсем ничего не боитесь в ночное время — пешая прогулка.Ночь. Улица. Троллейбуса нет? Ставим хештег #gk33 и #яидупешком. Посмотрим сколько нас таких, «ждущих»...!