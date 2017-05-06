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Ждём туристов? Ковров в ТОП-5 городов для отдыха
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Аналитическое агентство ТурСтат определило города воинской славы России, популярные для путешествий и отдыха в День Победы. Ковров вошёл в пятёрку самых недорогих.
9 мая в 45 городах воинской славы России пройдут торжественные мероприятия и праздничные салюты. В топ-10 популярных у туристов городов воинской славы России входят Воронеж, Великий Новгород, Анапа, Дмитров, Ростов-на-Дону, Тверь, Выборг, Орел, Архангельск и Белгород.
По данным ТурСтат, туристический бюджет отдыха в популярных городах воинской славы, включая проживание и питание, составит от 2,5 до 3 тысяч рублей в сутки.
Топ-5 самых недорогих у туристов городов воинской славы России, где туристический бюджет отдыха равняется в среднем 2 тысячи рублей в сутки, составляют Брянск, Вязьма (Смоленская область), Елец (Липецкая область), Туапсе (Краснодарский край) и Ковров.
Рейтинг составлен по основании анализа данных туристической статистики и систем онлайн-бронирования гостиниц.
Ну что, ждём туристов? Путеводитель мы уже подготовили.
9 мая в 45 городах воинской славы России пройдут торжественные мероприятия и праздничные салюты. В топ-10 популярных у туристов городов воинской славы России входят Воронеж, Великий Новгород, Анапа, Дмитров, Ростов-на-Дону, Тверь, Выборг, Орел, Архангельск и Белгород.
По данным ТурСтат, туристический бюджет отдыха в популярных городах воинской славы, включая проживание и питание, составит от 2,5 до 3 тысяч рублей в сутки.
Топ-5 самых недорогих у туристов городов воинской славы России, где туристический бюджет отдыха равняется в среднем 2 тысячи рублей в сутки, составляют Брянск, Вязьма (Смоленская область), Елец (Липецкая область), Туапсе (Краснодарский край) и Ковров.
Рейтинг составлен по основании анализа данных туристической статистики и систем онлайн-бронирования гостиниц.
Ну что, ждём туристов? Путеводитель мы уже подготовили.
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