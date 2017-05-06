Ждём туристов? Ковров в ТОП-5 городов для отдыха

План праздничных мероприятий на 9 мая — в нашей «Афише».

9 мая в 45 городах воинской славы России пройдут торжественные мероприятия и праздничные салюты. В топ-10 популярных у туристов городов воинской славы России входят Воронеж, Великий Новгород, Анапа, Дмитров, Ростов-на-Дону, Тверь, Выборг, Орел, Архангельск и Белгород.По данным ТурСтат, туристический бюджет отдыха в популярных городах воинской славы, включая проживание и питание, составит от 2,5 до 3 тысяч рублей в сутки.Топ-5 самых недорогих у туристов городов воинской славы России, где туристический бюджет отдыха равняется в среднем 2 тысячи рублей в сутки, составляют Брянск, Вязьма (Смоленская область), Елец (Липецкая область), Туапсе (Краснодарский край) и Ковров.Рейтинг составлен по основании анализа данных туристической статистики и систем онлайн-бронирования гостиниц.Ну что, ждём туристов? Путеводитель мы уже подготовили.