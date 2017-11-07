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Жириновский в Коврове? Халява у парка КЭЗ
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Релиз был следующим: «В составе автоколонны прибудет техническая группа с оборудованием, анимационная группа, выступающие артисты. В каждом городе планируется проведение спортивной, концертно-развлекательной программ». И не обманули.
Халява — это хорошо. Здесь и бесплатные варежки, перчатки, носки, футболки, кепки, рукавички, гречка, сахар, чай, газеты и журналы.
Естественно, всё под логотипом ЛДПР.
А вот и тот самый автобус, который курсирует по городам России. В Коврове — впервые.
На площади появляется всё больше ковровчан. В основном, это пенсионеры и ребята из школы, находящейся по близости. Из разговоров понятно, что пришли на шум, а тут ещё и бесплатно всё: «красота».
Более пяти палаток. И у каждой большие очереди.
Правда, одна палатка всё же пустует. Это, так называемая, палатка помощи «Приём обращения граждан». Если что-то беспокоит в городе, то ковровчане в письменном виде могли «сдать» активистам ЛДПР свои жалобы. И, как говорят, ведущие программы Владислав Воронин и Алексей Лосихин: «Всё будет отправлено в Москву к юристам ЛДПР. Все вопросы будут решены».
Развлекательная программа больше состояла из конкурсов, розыгрышей и опять же подарков: зонты, кружки от Владимира Вольфовича, фартуки, дезодоранты всё в этом духе. Вообще, такая практика у Жириновского
Вечер продолжится в ДК имени Ленина концертом группы «НА-НА». Он будет идти с 17.30 до 21.00. Вход по пригласительным билетам. Практически все, кто был сегодня на площади эти пригласительные получили. Говорят, что были случаи, когда на агитационный концерт от ЛДПР пускали просто так.
Никакой политики, эта заметка — о кружках и «НА-НА». «Упала шляпа» уже в Коврове.
Фото Игоря Селезнева
4 комментария
Одни идиоты раздают носки и сахар со своей символикой ради того, чтобы другие идиоты за них проголосовали…